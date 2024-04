Mike Verweij: 'Speler van Ajax wordt benaderd, Alex Kroes in lastig parket'

Mike Verweij ziet dat Alex Kroes in de problemen wordt gebracht door Sports Entertainment Group, het bedrijf mede opgericht door de geschorste algemeen directeur van Ajax. In de podcast Kick-off van De Telegraaf laat de Ajax-volger weten dat er na weer een speler van de Amsterdammers zou zijn benaderd door het managementbureau.

“Michael van Praag kwam terug bij Ajax en iedereen liep de polonaise. Hij en Leo van Wijk zouden het schip wel weer even op koers brengen”, begint Valentijn Driessen in Kick-off. “Daar is weinig van gebleken. Zo kan het natuurlijk ook met Kroes gaan, maar sommige inschattingen moet hij wel wat beter maken dan tot dusver.”

Artikel gaat verder onder video

Verweij denkt wel dat niet alle problemen aan de keuzes van Kroes liggen. “Hij wordt ook wel in de problemen gebracht. We hebben het hier al over de advertentie op de voorpagina van Het Parool gehad van SEG, dat Alex Kroes op zijn eerste werkdag heel veel succes wenste. Daarmee breng je hem natuurlijk in een heel lastig parket.”

“SEG benadert ook Borna Sosa”, vervolgt hij. “Die wordt ook met een ronkend persbericht aangekondigd als nieuwe speler van SEG. Nu hoor je dat er alweer een speler van Ajax benaderd zou zijn. Dat moet Kees Vos (de mede-oprichter van SEG, red.) gewoon niet doen, want daarmee brengt hij Alex Kroes in de problemen.” Welke Ajacied ditmaal benaderd zou zijn door het managementbureau, wilde Verweij zich nog niet over uitlaten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Motie van wantrouwen op komst bij Ajax: 'Enorme stap, drie mannen gaan sneuvelen'

Arno Vermeulen denkt dat nog eens drie kopstukken van Ajax op korte termijn kunnen sneuvelen.