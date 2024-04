Mike Verweij: ‘Of Ajax echt in de markt is? Hij is in ieder geval uitgenodigd’

werd donderdagavond gesignaleerd in een skybox van de Johan Cruijff ArenA. De aanvaller van Excelsior bekeek vanaf de tribunes naar de wedstrijd tussen Ajax en Go Ahead Eagles (1-1). Mike Verweij spotte de buitenspeler en speculeert tijdens Kick-off van De Telegraaf over een mogelijke transfer.

“Wat zegt dat? PSV was natuurlijk met hem bezig, maar hij heeft nu een blessure opgelopen”, begint presentator Pim Sedee. “Dat zegt waarschijnlijk dat er meer belangstelling is dan van PSV alleen”, reageert Verweij. “PSV was heel ver met hem, er werd zelfs al gemeld dat ze rond waren, maar dat ging toen niet door omdat Excelsior de poot stijf hield”, gaat hij verder.

Artikel gaat verder onder video

De vraag is dus of Ajax ook in de markt is voor Driouech. “Hij is in ieder geval door iemand uitgenodigd, want hij zat daar in de skybox. Ik denk dat je niet zomaar een wedstrijdje van Ajax voor je plezier gaat kijken op dit moment”, aldus Verweij.

Driouech, afgelopen winter dus nog begeerd door PSV én door Feyenoord, speelde dinsdag nog met Excelsior tegen PSV. Hij raakte in die wedstrijd al vroeg geblesseerd aan zijn hamstring. Trainer Marinus Dijkhuizen zei tegen ESPN rekening te houden met een lange absentie.

“Ik heb hem even met rust gelaten, want zijn blik vertelde genoeg. Het was niet de oude blessure, maar een nieuwe blessure”, zei Dijkhuizen. “Dat is wel heel zuur. Vier tot zes weken zou zomaar kunnen, maar misschien spreek ik voor mijn beurt. Dat kan ik er eigenlijk niet bij hebben, we zullen ermee moeten dealen. Het is een hele grote aderlating.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Welke straf hangt Alex Kroes boven het hoofd om handelen met voorkennis?

Alex Kroes wordt niet alleen geschorst door Ajax, maar moet ook vrezen voor strafrechtelijke vervolging.