Steun voor verguisde Van Praag: ‘Het stoort me, niet chic hoe ze met hem omgaan’

Mike Verweij vindt het niet netjes hoe de Ajax-supporters omgaan met Michael van Praag. In de podcast Kick-off van De Telegraaf neemt de Ajax-volger het op voor de verguisde voorzitter van de raad van commissarissen van de Amsterdammers.

Tijdens het thuisduel van Ajax met FC Twente op zondag waren er verschillende spandoeken te zien die zich uitspraken tegen Van Praag en de geschorste Alex Kroes steunden. “Het stoort me wel hoor”, begint Verweij hierover in Kick-off. “Ik kan me er wel iets bij voorstellen dat er zulke spandoeken hangen. Ze zijn misschien iets te hard van stapel gelopen met de opmerking: ‘Hij (Kroes, red.) wordt ontslagen en kan nooit meer terugkomen.”

“Michael van Praag is natuurlijk iemand die ontzettend veel voor Ajax heeft betekend”, vervolgt de journalist zijn betoog. “Hij is erevoorzitter en was altijd heel erg geliefd bij de supporters. Dat geeft wel aan hoe boos ze nu op Van Praag zijn. Maar hoe ze nu met de erevoorzitter omgaan, vind ik niet zo heel chic.”

Verweij denkt dat Van Praag er verstandig aan doet terug te komen op zijn uitspraken over het ontslag van Kroes. “Ik denk dat er heel snel actie moet worden ondernomen door Van Praag, Van Wijk en Blind, want de bestuursraad zegt: ‘We willen dat jullie het deze week gaan heroverwegen’. Als ze slim zijn, sluiten ze Kroes weer in de armen. Anders kunnen ze zelf wel eens gaan sneuvelen.”

