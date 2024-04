Heerlijke beelden: Kevin De Bruyne jr. doet mee op training City en dolt met Haaland

heeft zijn zoontje meegenomen naar de training van zijn club Manchester City. Er werden een aantal fraaie foto’s genomen van de achtjarige Mason Millian De Bruyne.

In aanloop naar de Champions League-wedstrijd van aankomende woensdag, thuis tegen Real Madrid, is Manchester City volop bezig met de voorbereiding voor dat duel. De wedstrijd in Madrid eindigde vorige week in een spectaculaire 3-3, waarbij het ene doelpunt nog mooier dan de ander was.

Toch was er voor het belangrijke returnduel tegen Real nog wat ruimte voor luchtigheid. De Bruyne jr. leek zich prima te vermaken op de training van City. Hij is zelf groot fan van Erling Haaland; de Noor treiterde de jongen door op de bal te gaan zitten. Dit is ook de zien op de foto’s hieronder.

De Bruyne sr. schreef als caption onder de foto’s: “Het team had wat tips nodig. De kleine jongen gaf ze die.” Ondanks wat fysieke klachten de afgelopen weken is het de verwachting dat de middenvelder van City in de basis staat tegen Real Madrid. Die wedstrijd begint woensdag om 21:00, net zoals Bayern München – Arsenal.

