Ajax krijgt 'nee' te horen van potentiële directeur: 'Hij wil weer trainer worden'

Jordi Cruijff heeft ergens in het afgelopen jaar bedankt voor een toenadering van Ajax, dat in de zoon van clublegende Johan Cruijff de nieuwe sportief directeur zag. De Spaanse krant Mundo Deportivo schrijft dat de voormalig FC Barcelona-directeur hoopt zijn loopbaan als trainer komende zomer weer op zou willen pakken.

Cruijff verliet zijn post in Barcelona afgelopen zomer en werd in de functie van sportdirecteur opgevolgd door de Portugees Deco. Sindsdien heeft hij meerdere toenaderingen afgewezen, weet de Spaanse krant te melden: "Gedurende het jaar heeft hij voorstellen om sportief directeur gekregen van Al-Ittihad, Ajax, Tottenham Hotspur en Newcastle United", leest het. "Maar de Nederlander geeft er de voorkeur aan te wachten tot komende zomer met het idee om weer als trainer aan de slag te gaan", schrijft journalist Roger Torello echter.

Volgens diezelfde Torello lijkt alles erop te wijzen dat de toekomst van Cruijff in het Midden-Oosten ligt. "Clubs uit Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar zijn zeer geïnteresseerd om de zoon van de legendarische Johan Cruijf in dienst te nemen." Bovendien zou de oud-speler van onder meer FC Barcelona en Manchester United niet alleen ergens gaan tekenen: "Joel Lara, die hem assisteerde bij de scoutingafdeling van Barcelona, zal hem in diezelfde rol gaan vergezellen."

De afgelopen februari vijftig geworden Cruijff beëindigde zijn actieve voetballoopbaan in 2010. Voordat hij in 2021 terugkeerde bij Barcelona, eerst als adviseur en later als sportief directeur, stond hij als trainer op eigen benen bij Maccabi Tel Aviv en de Chinese clubs Chongqing Liangjiang Athletic en Shenzhen FC. Ook was Cruijff korte tijd bondscoach van Ecuador.

