NEC-supporters leggen zich niet neer bij Vitesse-besluit: ‘Nog één keer naar Arnhem’

N.E.C.-supporters zijn niet van plan zich neer te leggen bij het besluit van Vitesse om komende zondag géén meegereisde fans uit Nijmegen toe te staan in het uitvak van het GelreDome. De Supportersvereniging van de huidige nummer zes van de Eredivisie stelt dat er niet voldaan is aan de ‘wettelijke vereisten’, er om die reden vanuit gaat dat er geen besluit op tafel ligt en supporters daarom ‘gewoon’ mogen afreizen naar Arnhem. Op de website van Legio Noviomagum wordt zelfs opgeroepen om naar het Centraal Station in Arnhem te komen.

NEC-supporters leken in eerste instantie met 800 man af te mogen reizen naar Arnhem, maar Vitesse stak vorige week een stokje voor een vol uitvak tijdens de Gelderse Derby van komende zondag. “Op verzoek van Vitesse is er door de lokale driehoek een besluit genomen nadat er zorgen zijn uitgesproken over het kunnen waarborgen van de veiligheid. Hoewel iedereen niets liever wil dan een sfeervolle derby, ontstonden er zorgen over de veiligheid. Dat heeft alles te maken met de huidige situatie bij Vitesse”, zo viel te lezen op de clubsite.

Artikel gaat verder onder video

De NEC-supporters reageerden door afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen PSV spandoeken te tonen met de teksten ‘geen supporters geen voetbal’ en ‘NEC reis niet af naar dat zooitje ongeregeld’. Algemeen directeur Wilco van Schaik liet in gesprek met De Gelderlander optekenen dat de club wel degelijk heeft overwogen om zondag niet in actie te komen, maar dat dat ‘eigenlijk niet kan’. “Maar we moeten ons 100 procent comfortbal voelen om af te reizen. Als we dat gevoel hebben, gaan we. Is er 1 procent twijfel, gaan we niet”, zo klonk het. NEC gaat in de aanloop naar de Gelderse Derby nog in gesprek met zowel de gemeente Arnhem als Nijmegen, Vitesse én de KNVB, maar de supportersvereniging en supportersgroepen van de club hebben de uitkomsten van dat overleg niet afgewacht.

“Wij hebben overleg gehad met onze juristen. Richting NEC, danwel de supporters van NEC, is door de veiligheidsdriehoek van Arnhem geen besluit kenbaar gemaakt. Dit is bij een overheidsbesluit wel vereist. Ook is onze zienswijze niet gevraagd en meegewogen in dit besluit”, schrijft Supportersvereniging NEC op Facebook. “Aangezien er niet is voldaan aan de wettelijke vereisten voor het nemen van een besluit, gaan wij ervan uit dat er geen besluit ligt en wij gewoon mogen afreizen naar Arnhem.” Verschillende fanatieke supportersgroepen laten er geen misverstand over bestaan en roepen mede-supporters op om ‘nog één keer’ naar Arnhem te komen. “Door de belachelijke situatie van onze buren kunnen wij onze ploeg niet steunen tijdens deze belangrijke wedstrijd. Ook de bond vindt het blijkbaar prima dat, met als reden dat ze in Arnhem de zaken zo slecht op orden hebben, een hele groep supporters wordt geweigerd”, schrijven de groepen LN’05, NF14 en HKN East Side.

“Naast erg amateuristisch, is dit complete competitievervalsing en in onze ogen weer een nieuw vervolg van het einde voor uitsupporters in Nederland. Wij kunnen dit niet accepteren, daarom gaan we het zelf maar regelen”, zo klinkt het. Wat volgt is een ‘massale’ oproep aan alle ‘gedupeerde NEC-fans’. “Samen nog één keer naar Arnhem! We spreken met z’n allen om 11.30 uur af op Arnhem Centraal, om zo gezamenlijk naar het GelreDome te lopen.”

De Gelderse Derby begint zondag om 12.15 uur.

Verschillende groepen binnen NEC zijn van plan aanstaande zondag vanaf Arnhem Centraal richting het GelreDome te lopen naar aanleiding van het uitsupportersverbod. https://t.co/jl7es2KEyy pic.twitter.com/kUsYqMkMGm — Awaydays NL (@AwaydaysNL) April 4, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Redder in nood trekt zich terug bij Vitesse na onaangename verrassing

Vastgoedmagnaat Michael van de Kuit, de eigenaar van Stadion GelreDome, heeft zich teruggetrokken uit gesprekken met Vitesse over een overname.