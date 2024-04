NEC overwoog om niet in actie te komen tegen Vitesse: ‘Is er 1 procent twijfel, gaan we niet’

N.E.C.-supporters deden afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen PSV weliswaar nog een oproep aan hun eigen club om komende zondag niet af te reizen naar Arnhem voor de ontmoeting met Vitesse, maar volgens algemeen directeur Wilco van Schaik stapt de huidige nummer zes van de Eredivisie over drie dagen ‘gewoon’ in de bus. Van Schaik geeft wel aan dat er binnen de club de volle honderd procent overtuiging moet zijn dat de veiligheid gewaarborgd kan worden.

NEC-supporters leken in eerste instantie met grote aantallen de reis te maken naar Arnhem, maar Vitesse zette daar vorige week een stokje voor. “Op verzoek van Vitesse is er door de lokale driehoek een besluit genomen nadat er zorgen zijn uitgesproken over het kunnen waarborgen van de veiligheid. Hoewel iedereen niets liever wil dan een sfeervolle derby, ontstonden er zorgen over de veiligheid. Dat heeft alles te maken met de huidige situatie bij Vitesse”, zo leest het op de clubsite. De Arnhemmers stevenen af op degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. Bovendien is het voortbestaan van de club in gevaar. Vitesse heeft van de KNVB nog geen licentie ontvangen om ook volgend seizoen actief te kunnen zijn in het professionele voetbal.

NEC gaat in de aanloop naar de Gelderse Derby in overleg met zowel de gemeente Nijmegen als Arnhem, Vitesse én de KNVB. Van Schaik gaat ervanuit dat het ‘goedkomt’ met ‘onze’ veiligheid. “Er is na onze opmerking direct een afspraak gemaakt dat wij met alle betrokken partijen uit Arnhem, Nijmegen, de clubs en de KNVB hierover gaan praten. Wij willen dan vernemen hoe de veiligheid van de reis ernaartoe, tijdens en na afloop van de wedstrijd en de reis terug 100 procent gegarandeerd kan worden”, wordt de algemeen directeur geciteerd door De Gelderlander. Volgens de krant houdt Vitesse ‘ernstig’ rekening met soortgelijke taferelen als tijdens de eerste Klassieker tussen Ajax en Feyenoord van dit seizoen. De wedstrijd werd in de tweede helft definitief gestaakt nadat er herhaaldelijk vuurwerk op het veld was gegooid.

Volgens Van Schaik waren er voortekenen dat Vitesse-fans acties jegens het uitvak zouden houden en van plan waren om het veld te betreden. “Onze veiligheid zal optimaal en extra alert zijn, gezien de geluiden uit Arnhem. We zijn allemaal vooraf gewaarschuwd en kunnen dus hierop reageren”, zo klinkt het. NEC-supporters hielden afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen PSV nog spandoeken omhoog met de teksten ‘geen supporters geen voetbal’ en ‘NEC reis niet af naar dat zooitje ongeregeld’. Van Schaik vertelt dat de club wel degelijk heeft overwogen om zondag niet in actie te komen. “Wij snappen onze supporters. Natuurlijk hebben we niet spelen overwogen, maar dat kan eigenlijk niet. We krijgen dan waarschijnlijk drie punten in mindering.”

Bovendien zou er voor de ontmoeting tussen Vitesse en NEC in dat geval een nieuwe datum gevonden moeten worden. “Wat verre van ideaal is gezien de bekerfinale en de strijd om Europees voetbal. Maar we moeten ons 100 procent comfortabel voelen om af te reizen. Als we dat gevoel hebben, gaan we. Is er 1 procent twijfel, gaan we niet. We zien wel met vertrouwen uit naar het gesprek”, aldus Van Schaik. Voor de Gelderse Derby in Arnhem hadden 800 NEC-supporters een ticket gekocht. De club is nog in overleg met de supportersvereniging of er voor hen iets georganiseerd kan worden. De wedstrijd begint zondag om 12.15 uur.

