Voortbestaan Vitesse écht in gevaar: 'Het is nu vijf voor twaalf'

Het is nog maar de vraag of Vitesse ook volgend seizoen nog actief is in het professionele voetbal. De licentie en dus het voortbestaan van de club uit Arnhem is in gevaar en interim-directeur Edwin Reijntjes stelt dat de licentiecommissie van de KNVB overtuigd moet worden met een nog in te dienen ‘reddingsplan’.

Het is al tijden onrustig in Arnhem, maar volgens Reijntjes is het nu ‘vijf voor twaalf’. “De licentiecommissie zegt dat het nu niet voldoende is wat Vitesse op tafel heeft liggen. Daar moeten we mee dealen”, wordt de interim-directeur geciteerd door Omroep Gelderland. De Arnhemmers kampen volgens De Gelderlander met een acuut tekort van ongeveer 3,5 miljoen euro. Dat zou moeten worden gedekt door investeerder Coley Parry, maar van helderheid over de afstrapeken tussen Vitesse en de Amerikaanse zakenman is nog altijd geen sprake.

Parry heeft de intentie om Vitesse over te nemen, maar de KNVB stak daar een stokje voor. De Amerikaan was uiteraard niet te spreken over het besluit van de voetbalbond, niet in de laatste plaats omdat hij Vitesse al een lening van twaalf miljoen euro heeft verstrekt. Vitesse hoopt er met Parry nog uit te komen wat betreft het dekken van het ‘acute’ tekort van de club. Dat zal snel moeten gebeuren, want volgens Reijntjes staat naast het voortbestaan ook de geloofwaardigheid van Vitesse op het spel. “Dat heeft te maken met het eigenaarschap, waar de geldstromen vandaan komen. Er speelt momenteel zoveel, dat het nu ook om een stuk vertrouwen in de club gaat.”

Aan Reijntjes de taak om alsnog een licentie te verkrijgen voor volgend seizoen. De grote vraag is of Vitesse in dat geval op het hoogste of tweede niveau actief zal zijn. De Arnhemmers vinden zich op dit moment in de Eredivisie terug op de voorlaatste plaats, die na 34 wedstrijden degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie betekent. Door de 1-4 nederlaag tegen Sparta Rotterdam is een stap terug weer een stuk dichterbij. Volgens Reijntjes is het ‘reddingsplan’ van Vitesse dan ook gebaseerd op het scenario dat de club volgend seizoen een niveau lager actief is. “Zo realistisch moeten we zijn. En mochten we in de Eredivisie blijven, dan is dat mooi meegenomen.”

Vitesse zal eerst van de Rus Valeri Oyf af moeten komen. Hij is nog altijd eigenaar van de huidige nummer zeventien van de Eredivisie. De partijen willen niets liever dan van elkaar af, maar het ziet er momenteel niet naar uit dat er snel een deal op tafel ligt.

Vastgoedmagnaat Michael van de Kuit, de eigenaar van Stadion GelreDome, heeft zich teruggetrokken uit gesprekken met Vitesse over een overname.