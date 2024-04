Nicolas Isimat-Mirin legt microfoon plots neer tijdens interview en loopt weg

stond zondagmiddag na de door Vitesse met 0-3 verloren streekderby tegen NEC zwaar ontgoocheld voor de camera van ESPN. De verdediger en aanvoerder van Vitesse kwam woorden tekort om de vernedering tegen de aartsrivaal onder woorden te brengen en maakte uiteindelijk zelf een einde aan het gesprek met verslaggever Wouter Bouwman.

Vitesse had tegen NEC lang zich op een resultaat. Het elftal van trainer Edward Sturing domineerde de eerste helft en maakte de meeste aanspraak op een overwinning. In het laatste kwart van de wedstrijd sloeg NEC echter driemaal toe, via Mees Hoedemakers en Sontje Hansen tweemaal. “Het is moeilijk voor de fans en de club. De situatie is dramatisch. En dan nu dit tegen NEK (NEC, red.). Ik ben sprakeloos, er is veel frustratie en negativteit”, reageerde Isimat-Mirin na afloop aangeslagen.

“Er ging zoveel fout. Zoals je kunt zien: de sfeer in het stadion is heel bijzonder. Het is hier stil. Niemand kan geloven dat deze club misschien gaat degraderen. Deze club is green grapje”, vervolgde de Franse verdediger. Door het verlies komt degradatie steeds dichterbij voor Vitesse: de achterstand op nummer zestien Excelsior bedraagt met nog maar vijf wedstrijden te gaan vijf punten.

“Het is niet normaal, deze situatie. Hoelang hebben we wel niet verloren tegen NEK (NEC, red.)? Kom op, man. We waren halverwege op de goede weg. Het is moeilijk”, verzuchtte Isimat-Mirin, die in eerste instantie vooral kritisch is op zichzelf. “Ik ga op niemand schieten, ik moet eerst naar mezelf kijken en de club leiden. Maar het was heel moeilijk.”

Verslaggever Bouwman vraagt zich af hoe het nu verder moet met Vitesse. Isimat-Mirin kan het antwoord daarop niet vinden. “En nu? Wat kan ik zeggen? Ik wil… Het is niet goed. Niet goed voor het hoofd. Het is altijd hetzelfde verhaal: we spelen voor de fans en als we goed spelen, bezorgen we de fans een goede week. We spelen met de fans. Het is niet goed wat we doen… En dit… Sorry mijn vriend. Sorry, sorry, sorry…”, besluit Isimat-Mirin, die zijn microfoon neerlegt en vervolgens wegloopt.