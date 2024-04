Nieuw dieptepunt: grote naam van Ajax debuteert vanavond in Keuken Kampioen Divisie

Jong Ajax begint maandagavond met Carlos Forbs in de basiself aan de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch. Het is voor het eerst dit seizoen dat de Portugese vleugelaanvaller speelminuten zal maken in de Keuken Kampioen Divisie.

Het is een nieuw persoonlijk dieptepunt dit seizoen voor Forbs. De buitenspeler, afgelopen zomer voor minimaal veertien miljoen euro en maximaal negentien miljoen euro overgekomen van West Ham United kwam zondag niet in actie voor de hoofdmacht van Ajax tegen Feyenoord (6-0 nederlaag). In de laatste vier duels van Ajax viel hij één keer kort in en bleef hij driemaal negentig minuten op de bank zitten, waardoor hij nu speelminuten mag maken op een niveau lager.

Forbs vormt de voorhoede van Jong Ajax vanavond samen met Julian Rijkhoff en Jaydon Banel. De ontmoeting op De Toekomst is een heuse helderkraker in de Keuken Kampioen Divisie: Jong Ajax staat momenteel vijftiende op de ranglijst, FC Den Bosch negentiende.

De Amsterdamse beloften worden vanavond overigens getraind door Hedwiges Maduro. Hoofdtrainer Dave Vos doet éénmalig een stap opzij, zodat Maduro, normaliter assistent van John van ’t Schip bij Ajax 1, als onderdeel van zijn UEFA Pro-opleiding Jong Ajax kan leiden in een officiële wedstrijd.

