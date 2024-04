Nóg meer problemen voor Kroes: geschorste Ajax-directeur overtrad KNVB-regels

De problemen stapelen zich op voor Alex Kroes. De algemeen directeur van Ajax werd eerder deze week met onmiddellijke ingang geschorst omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt een handel met voorwetenschap en nu blijkt hij tijdens zijn periode bij AZ ook nog eens de KNVB-regels te hebben overtreden. Dat schrijft de Volkskrant na vragen aan de voetbalbond. Kroes bezat in zijn tijd bij AZ aandelen van Ajax en dat is volgens de reglementen van de KNVB niet toegestaan.

Het gaat deze week van kwaad tot erger voor Kroes. De Utrechter begon op 15 maart jongstleden aan zijn functie als algemeen directeur van AZ. Hij boog zich in zijn eerste weken al over belangrijke dossiers zoals het hoofdtrainerschap en de samenstelling van de selectie, maar vlak voor het afgelopen weekeinde werd door de Raad van Commissarissen het vertrouwen in hem opgezegd. Kroes zou zich door de aankoop van ruim 17.000 Ajax- aandelen een week vóór de publicatie van zijn voorgenomen benoeming schuldig hebben gemaakt aan handel met voorwetenschap. Ajax zag zich genoodzaakt om Kroes met onmiddellijke ingang te schorsen en zet in op een permanente beëindiging van de samenwerking.

Kroes blijkt nu al eerder de fout in te zijn gegaan. “De geschorste Ajax-directeur Kroes heeft de regels van de KNVB overtreden, doordat hij in zijn tijd bij AZ aandelen bezat van Ajax. De voetbalbond legt de zaak daarom voor aan de licentiecommissie”, schrijft de Volkskrant donderdag. De Richtlijn waarborgen onafhankelijkheid en continuïteit licentiehouder schrijft voor dat bestuurders van een voetbalclub direct of indirect geen aandelen mogen bezitten van andere betaalde voetbalorganisaties. “Op dezelfde manier kunnen ze ook niet als bestuurder of commissaris bij een andere club werkzaam zijn in binnen- of buitenland, aldus de KNVB”, zo leest het.

Dit nieuws heeft mogelijk niet enkel gevolgen voor Kroes, maar ook voor AZ. Volgens de Volkskrant zal de club uit Alkmaar ‘opheldering’ moeten geven, omdat het in de reglementen is aangemerkt als licentiehouder. AZ heeft hierover inmiddels bericht gehad van de voetbalbond.

Statement op LinkedIn

Dat Kroes tijdens zijn periode bij AZ al aandelen van Ajax bezat, is overigens geen nieuws meer. De geschorste algemeen directeur van de Amsterdammers bracht dinsdag, snel na het persbericht van de club over zijn schorsing, een statement naar buiten waarin hij opheldering gaf over zijn aandelenportefeuille. “In de periode van 6 april tot 26 juli 2023 heb ik met stukjes en beetjes Ajax aandelen aangeschaft, oplopend tot 42.500 stuks (van de in totaal 18,33 miljoen bestaande Ajax aandelen). Op 31 december 2022 had ik reeds 20.000 stuks”, zo viel te lezen. Kroes ging op 1 december 2022 van start in Alkmaar. “Een ander deel heb ik bijgekocht in de maanden april, mei en juni van 2023. Het laatste deel (circa 17.500 stuks) heb ik op 26 juli 2023, kort voor mijn aanstelling op 2 augustus 2023, aangeschaft.”

