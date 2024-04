Opvallend pijnlijke heatmap voor Bergwijn na vernedering in De Klassieker

kwam zondagmiddag in De Kuip nauwelijks in het stuk voor. Ajax verloor De Klassieker met 6-0 van Feyenoord, wat betekende dat de aanvoerder van de Amsterdammers vooral de bal had wanneer hij weer een aftrap moest nemen. Dat leverde een opvallende heatmap op.

Bergwijn stond zondag in Rotterdam tot en met de 77ste minuut op het veld. In die tijd kon de aanvoerder van Ajax geen potten breken. Met zeventien verzonden passes en geen enkele doelpoging was Bergwijn tot aan zijn roemloze aftocht een kwartier voor tijd slechts een figurant in De Kuip.

Vooral opvallend aan de wedstrijd van Bergwijn was zijn heatmap. Daarop is te zien dat hij vooral op de middenstip in balbezit is geweest. Dat is logisch, want de aanvaller was degene aan Amsterdamse zijde die verantwoordelijk was voor het nemen van de aftrappen.

Tijdens de wedstrijd liet Bergwijn zich nog van zijn slechtste kant zien. De Ajacied gaf vlak na rust Bart Nieuwkoop een tik op het achterhoofd, maar ontsnapte aan een rode kaart. Maandagochtend werd bekend dat de aanvaller niet meer voor het moment kan worden geschorst, omdat het tijdens de wedstrijd door de arbitrage van dienst is beoordeeld.

© Sofascore

