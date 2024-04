Oranje heeft goud in handen: ‘Florian Wirtz en Jamal Musiala zijn in dezelfde ketel van magie gevallen’

was tijdens de afgelopen interlandperiode in maart weliswaar nog het mikpunt van kritiek, maar Süleyman Öztürk heeft er alle vertrouwen in dat de aanvallende middenvelder ook in het shirt van het Nederlands elftal gaat schitteren. Volgens de columnist van Voetbal International is de oud-speler van PSV en inmiddels smaakmaker van RB Leipzig in ‘dezelfde ketel van magie gevallen’ als en .

Simons groeide in het afgelopen seizoen bij PSV uit tot een van de beste spelers op de Nederlandse velden en de Eindhovenaren waren er dan ook alles aan gelegen om hem langer binnenboord te houden, maar zijn voormalig werkgever Paris Saint-Germain maakte dankbaar gebruik van een speciale koopoptie en haalde hem voor slechts een paar miljoen euro terug naar Parijs. De regerend kampioen van Frankrijk verhuurde Simons meteen door aan RB Leipzig en die keuze heeft uitstekend uitgepakt. Simons kwam tot op heden 39 keer in actie voor de Duitse topclub, goed voor negen doelpunten en veertien assists.

In dienst van de nationale ploeg wil het echter nog niet vlotten. Simons droeg inmiddels al dertien keer het shirt van het Nederlands elftal, maar wacht nog op zijn eerste doelpunten. De aanvallende middenvelder had in de recente oefeninterland tegen Schotland weliswaar een basisplaats, maar kon wederom geen potten breken en kreeg na afloop bakken kritiek over zich heen. “Van een van onze meest veelbelovende talenten wordt min of meer geëist dat hij dezelfde prestaties levert in het nationale team als in de Bundesliga. Hij moet begrijpen dat het Nederlands elftal geen speeltuin is, zoals hem herhaaldelijk is ingewreven. Deze cynische en strenge toon is onnodig, maar helaas een gevolg van de manier waarop de media zijn gestructureerd”, zo schrijft Öztürk.

“Alle nuances worden zorgvuldig gefilterd om tot een kernboodschap te komen, vaak verpakt als een pakkende oneliner die schuurt en discussie uitlokt, of als een stevige column die de aandacht moet vasthouden”, vervolgt Öztürk. Volgens de columnist kan op die manier een ‘realiteit ontstaan die naast de werkelijkheid bestaat en uiteindelijk de overhand kan krijgen’. Voor Simons zit er niets anders op dan hieraan te wennen. “Elke verkeerde aanname zal aanleiding zijn voor een debat over zijn prestaties als international.” Öztürk vindt het gecreëerde verwachtingspatroon niet realistisch. Simons blaast over een paar dagen 21 kaarsjes uit en is bezig aan pas zijn tweede volledige seizoen als profvoetballer. “Zijn ontwikkeling gaat razendsnel en bevindt zich in een fase die vergelijkbaar is met een ontdekkingsreis.”

Van Ødegaard en Vinícius tot Wirtz en Musiala

Dat Simons in zijn eerste dertien interlands nog niet het net wist te vinden, moet hij zichzelf niet teveel aanrekenen, zo stelt Öztürk. “Dit zegt niets over zijn kwaliteiten of potentieel. Elk talent heeft zijn eigen uitdagingen aan te gaan. Dat gold voor jongens als Martin Ødegaard, Vinícius Júnior en vele anderen die nu schitteren in de Champions League”, zo klinkt het. Volgens Öztürk is het ‘ruwe talent’ duidelijk aanwezig bij Simons, maar is het aan de voetballer om dit ‘te polijsten’. “Er zijn talloze momenten die bewijzen dat hij geen doorsnee talent is. Pak de doelpunten, assists, dribbels en passes van afgelopen maanden er maar bij. Het zijn flitsen van inspiratie waarbij zijn intuïtie en vaardigheden naadloos samensmelten. In de Bundesliga zijn dergelijke individuen op één hand te tellen.”

Volgens Öztürk is Simons ‘in dezelfde ketel van magie’ gevallen als Wirtz en Musiala, twee van de grootste Duitse talenten. “Zij kunnen wedstrijden in een oogwenk doen kantelen.” Öztürk heeft er dan ook alle vertrouwen in dat Simons óók in het Nederlands elftal gaat schitteren. “Geduld is belangrijk. Het is een kwestie van tijd voordat hij de knoop ontwart die hij zelf heeft gelegd in het Nederlands elftal. Dat is het ogenblik waarop hij zijn vleugels uitslaat.”

