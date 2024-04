Oranje-international krijgt straf bij Manchester City voor bijzondere actie in stadsderby tegen Manchester United

Oranje-international is voor één duel geschorst, en heeft een flinke boete gekregen voor het opsteken van een middelvinger naar de fans van Manchester United. Casparij staat onder contract bij de stadsgenoot en aartsrivaal, Manchester City. Nadat City op voorsprong kwam toonde ze haar middelvinger richting het vak met Manchester United-supporters.

“Kerstin Casparij gaf toe dat haar gedrag in de 37ste minuut aanstootgevend en beledigend was. Een onafhankelijke regelgevende commissie legde de sancties op na een hoorzitting”, liet FA Spokesperson weten via X. Niet alleen moet de Nederlandse voetbalster één duel aan de kant zitten, ook krijgt ze nog een boete van ruim 1600 Britse ponden, omgerekend zo’n 1900 euro.

