Voormalig NEC-spits De Gier ziet Feyenoord als favoriet: ‘Het is knap hoe ze dat zó kunnen doen’

Jack de Gier verwacht dat Feyenoord zondag favoriet is in de bekerfinale tegen NEC. De voormalig spits van de Nijmegenaren denkt wel dat de Rotteredammers op moeten letten dat ze niet worden verrast door zijn oude ploeg.

“Ik heb de 6-0 tegen Ajax gezien”, begint De Gier in gesprek met VoetbalPrimeur. “Het is knap hoe spelers van Feyenoord zich zó kunnen opladen voor een duel. Ze domineerden in De Kuip. Het wordt heel lastig voor NEC. Feyenoord zal de bovenliggende partij zijn.”

De Gier verwacht een interessant duel op het middenveld. “Timber, Wieffer en Stengs tegen Proper, Hoedemakers en Chery. Dat worden mooie duels. Het wordt heel leuk.” Ook denkt de oud-spits dat Santiago Giménez een belangrijke rol kan spelen in de bekerfinale. “Dit zijn de wedstrijden om weer te gaan scoren. Hij zal zondag gedragen worden door het team, het vertrouwen en de fans. Hij hoeft hem maar een keer goed te raken. Dan ben je weer los als spits.”

Hoewel de voormalig voetballer Feyenoord als favoriet ziet, denkt hij niet dat NEC kansloos is in Rotterdam. “Het is zeker niet fifty fifty nu. Feyenoord speelt thuis in De Kuip, op eigen grond en in eigen omgeving. NEC zal boven zich uit moeten stijgen en hopen dat Feyenoord een mindere dag heeft. Ik hoop op een verlenging en strafschoppen, misschien tegen beter weten in. Feyenoord gaat denk ik aan het langste eind trekken. Ze zijn in ieder geval de favoriet, maar ze moeten op hun hoede zijn voor NEC”, besluit hij.

