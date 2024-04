Oud-PSV'er Zinchenko bereid tot het uiterste: 'Nooit vergeten wat Rusland ons heeft aangedaan'

Voormalig PSV’er is bereid om voor Oekraïne te vechten in de oorlog tegen Rusland, als hij daarvoor wordt opgeroepen. Sinds het begin van de oorlog heeft de verdediger annex middenvelder van Arsenal zich al vaker fel uitgesproken tegen Rusland.

Afgelopen woensdag is er in Oekraïne een wet ingegaan waardoor de leeftijd voor militaire mobilisatie is verlaagd van 27 naar 25 jaar. Daarmee kan het land beschikken over een flink groter aantal soldaten. In december had president Volodymyr Zelenski aangegeven dat Oekraïne vijfhonderdduizend extra militairen nodig had.

In gesprek met BBC Newsnight heeft Zinchenko aangegeven dat hij bereid is te vechten voor zijn vaderland. “Voor mij is het heel helder. Als ik word opgeroepen, ga ik vechten”, is de linkspoot stellig. “Ik denk dat velen denken dat het hier (in Londen, red.) makkelijk is voor mij, maar dat is niet zo. Deze oorlog moet absoluut eindigen. Toch moeten we de situatie nu, hoe moeilijk ook, accepteren. Wij kunnen niet opgeven. We zullen nooit vergeten wat Rusland ons heeft aangedaan, wat het onze mensen heeft aangedaan.”

Zinchenko heeft veel bekenden die momenteel aan de frontlinie staan of daar hebben gestaan. “Het is moeilijk te begrijpen dat we niet lang geleden nog op dezelfde school zaten, dat we samen op de speelplaats of op het voetbalveld speelden, en dat ze nu ons land moeten verdedigen. En eerlijk gezegd is het zo moeilijk om dit te accepteren, maat het is wat het is. We kunnen niet opgeven.” Al sinds het begin van de oorlog steunt Zinchenko zijn vaderland. Inmiddels heeft hij al ongeveer een miljoen pond (1,16 miljoen euro) aan Oekraïne gedoneerd.

