Pascal Jansen is belangrijke kandidaat en kan uiterst omstreden transfer maken

Pascal Jansen wordt mogelijk de nieuwe trainer van het Russische Spartak Moskou. De coach, die enkele maanden geleden nog werkzaam was bij AZ, zou de club weer terug naar de top moeten brengen.

Volgens diverse nieuwskanalen in Rusland zou Jansen de opvolger moeten worden van Guille Abascal. Deze Spaanse trainer staat momenteel op een zesde plek na 22 gespeelde wedstrijden in de Russische Premier League. Koploper Zenit St. Petersburg staat negen punten voor op Spartak. AZ nam in januari afscheid van Jansen na een aantal mindere resultaten. Toen stond de club op de vierde plek.

Bij Spartak Moskou staan Quincy Promes en Manfred Ugalde onder contract. Promes is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws, aangezien hij een celstraf en taakstraf in Nederland blijft ontlopen. De 21-jarige Ugalde werd afgelopen winter overgenomen van FC Twente, maar hij wist nog geen doelpunt te maken voor de Russische club.

Jansen is de laatste maanden ook veelvuldig in verband gebracht met Ajax, dat voor na de zomer nog een nieuwe trainer zoekt. John van ’t Schip stopt na dit seizoen als hoofdtrainer in de hoofdstad, hij gaat een andere functie binnen de club vervullen.

