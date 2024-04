Patrick Kluivert: ‘Het irriteerde mij, maar ik dacht: misschien is dit normaal in Turkije’

Patrick Kluivert blikt maandagavond in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport terug op zijn vertrek als hoofdtrainer bij Adana Demirspor. Het contract van de Nederlandse oefenmeester bij de Turkse club werd in december vorig jaar in onderling overleg ontbonden.

Adana Demirspor maakte op 4 december melding van het vertrek van Kluivert, die in Turkije werd geassisteerd door onder anderen Winston Bogarde en Zeljko Petrovic. Dat nieuws kwam enigszins als een verrassing, daar Kluivert uitstekend presteerde met Adana Demirspor. “We hebben het heel goed gedaan. Europees hebben we het fantastisch gedaan. We wonnen in de Conference League van Cluj en Osijek. Tegen Genk zijn we eruit gevlogen na strafschoppen. Na die uitschakeling hebben we de goede lijn doorgetrokken in de competitie”, begint Kluivert zijn verhaal.

Artikel gaat verder onder video

De oud-topspits van onder meer Ajax had naar eigen zeggen bij Adana Demirspor veel last van de bemoeienis van president Metin Korkmaz. “De president had nog net niet zijn kicksen aan. Hij stond eens voor de wedstrijd tijdens de warming-up op het veld en begon selfies te maken en live te gaan op Instagram. Dat begon mij en de staf een beetje te irriteren, maar we dachten: misschien is dit normaal in Turkije. Dus we lieten het gaan.”

“We waren goed bezig en boekten goede resultaten, maar op een gegeven moment kregen we ons salaris niet meer”, vervolgt Kluivert. “Dat duurde een, twee, drie maanden. Op een gegeven momenten dachten we: we werken goed en de resultaten zijn top, maar we worden niet betaald. Op een gegeven moment begonnen ook de spelers te klagen. Niemand werd betaald. Ik kon wel een tijdje zonder salaris, maar mijn staf en spelers moesten wel hun dingen betalen. Dat kreeg de overhand binnen de groep.”

De thuiswedstrijd tegen Samsunspor (2-3 verlies) was het laatste wapenfeit van Kluivert als trainer van Adana Demirspor. “De maandag erna kwam de technisch directeur samen met iemand anders naar ons toe. Ze wilden een mutual agreement en zeiden: we willen niet meer verder. Ik zei: ik wil ook niet meer verder. Dus we gingen uit elkaar. Ze betaalden ons helemaal geen salaris meer, dat was het.”

“Waarom de club niet meer verder wilde met mij? Zij hadden het gevoel dat ik het overwicht niet meer had ten opzichte van mijn spelers, maar dat was helemaal niet het geval. We stonden vierde”, aldus Kluivert Adana Demirspor stond bij het vertrek van Kluivert overigens vijfde in de Turkse competitie. Inmiddels is de club afgezakt naar een negende plaats op de ranglijst.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Basten mist PSV'er in Oranje: 'Ik vind hem beter dan Wieffer of misschien zelfs dan Reijnders'

Marco van Basten pleit voor een speler van PSV in Oranje. "Hoe is het met hem? Ik vind dat hij ook wel echt een plek verdient."