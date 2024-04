Discussie over racisme bij Rondo: 'Kreeg jij geen raar gevoel bij die actie van Ajax?'

Aan de tafel bij Rondo is maandagavond een discussie ontstaan over de kansen van zwarte trainers in de voetbalwereld. Marco van Basten gelooft niet dat zwarte trainers minder kansen krijgen, maar de andere tafelgasten zetten daar wat vraagtekens bij.

Tijdens de uitzending worden enkele voorbeelden genoemd. De analisten kijken er bijvoorbeeld van op dat niet Michael Reiziger, maar John Heitinga werd benoemd tot interim-coach van Ajax na het ontslag van Alfred Schreuder. Ook vinden ze het opvallend dat Patrick Kluivert, die aanwezig is bij het programma, geen promotie maakte binnen de voetballerij nadat hij kampioen werd met de beloften van FC Twente.

Artikel gaat verder onder video

“Als je een goede trainer bent, moet je ook proberen je kansen te krijgen”, werpt Van Basten op. “Ik vind dat we nu te veel kijken naar het kleurtje. ‘Als je het verkeerde kleurtje hebt, word je geen trainer.’ Ik kan me niet voorstellen dat het alleen daarom draait.” Boulahrouz zegt de laatste te zijn die ‘de racismekaart trekt’. “Daar wil ik het sowieso niet over hebben. Maar er zijn bepaalde situaties waarbij je het gevoel krijgt: waarom gebeurt het daar niet? Ik zeg niet dat het komt door een kleur. Ik ben niet degene die die posities invult, maar ik vind het apart. Kreeg jij er geen bepaalde gedachte bij toen Michael Reiziger werd overgeslagen?”

Van Basten erkent dat hij dat vreemd vond. Reiziger was toen assistent-trainer en is inmiddels trainer van Jong Oranje. “Maar ik zit daar niet dichtbij. Als een trainer goed presteert en je denkt dat hij spelers beter maakt, dan ga ik ervan uit dat hij een kans moet krijgen. Ongeacht kleur.” Ruud Gullit, die zich met de commissie Mijnals bezighoudt met racisme en discriminatie in het Nederlandse voetbal, gaat in op de zienswijze van Van Basten.

“Marco denkt heel zwart-wit: als je goed bent ben je goed, als je slecht bent ben je slecht. Soms is dat niet zo. Wij krijgen met de commissie zoveel aanvragen van spelers die zich slecht behandeld voelen. Maar daar kunnen we niks mee, die macht hebben we niet”, zegt Gullit. “Ze zien natuurlijk dat we wel wat teweeg hebben gebracht bij de KNVB. Daar zijn we erg blij mee. Het vervelende is dat mensen al gauw roepen: heb je hem weer, in de slachtofferrol. Ik wil niet klagen.”

Kluivert wordt momenteel niet genoemd voor een functie bij Ajax, dat zoekt naar een nieuwe trainer en technisch directeur. “Waarom ik niet word genoemd, interesseert me niet. Ik had erop kunnen staan, ja”, aldus Kluivert.

