Perez had belangrijke speler Feyenoord even uit de picture willen halen: 'Hij is niet heilig'

Kenneth Perez had het interessant gevonden om vandaag een Feyenoord tegen Ajax te zien aantreden zonder Santiago Giménez. De Mexicaanse spits scoort de laatste tijd stukken minder en volgens de analist kan een plek op de bank hem wel goed doen.

Bij ESPN stelt Perez voor de spits tegen zichzelf in bescherming te nemen. "Er zit natuurlijk wel een limiet aan. Het is nu wel echt een tijdje gaande met Giménez. Ik ben er niet per se voor om hem eruit te gooien. Maar ja, hij is ook niet heilig."

Artikel gaat verder onder video

De diepste aanvaller van Feyenoord kreeg recentelijk ook veel kritiek, aangezien hij de bal bij een gevaarlijk moment niet naar Yankuba Minteh speelde in de wedstrijd tegen FC Volendam (0-0) "Tja, dat gebeurt bij spitsen. Je wil zo graag scoren, dat je het zelf probeert. Maar ook toen hij in een mindere periode scoorde, gaf hem dat niet de boost om veel meer te laten zien. Hij zit echt wel in een neerwaartse spiraal. Soms kan het een speler wel helpen om hem heel even uit the picture haalt. Even op de bank. Vandaag zet je Ueda dan het eerste uur erin."

Karim El Ahmadi vraagt voor de zekerheid nog eens of Perez serieus zonder Giménez zou beginnen tegen Ajax. "Weet ik niet. Ik hou van de trainers, zoals Bosz hier, die opeens Schouten achterin zette. Een verrassingselement, juist in de grote wedstrijden, vind ik wel stoer." De Klassieker begint zondag om 14:30.

Volg de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax in ons liveverslag!

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord grijpt mis: ‘Hij is onbetaalbaar geworden, volgend jaar speelt hij bij een topclub’

Süleyman Öztürk voorspelt: 'Vanaf volgend seizoen gaan we hem bij een topclub zien. Hij gaat een transfer maken, dat kan niet anders.'