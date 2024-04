Perez lyrisch over Eredivisie-smaakmaker: 'Dit is toch héérlijk?'

Kenneth Perez ziet in Heracles Almelo-speler een smaakmaker van de Eredivisie. De ploeg uit Almelo ging op zondagmiddag onderuit in de Twentse derby tegen FC Twente, maar toch maakte de middenvelder grote indruk op de analist van ESPN. Toch ziet Perez ook één minpunt aan de middenvelder.

“Ik vind hem zo’n fijne speler”, steekt Perez van wal in Dit was het weekend. “In plaats van terugspelen gewoon vooruit en breed. Hij is gewoon heel veilig aan de bal, en in de laatste fase was hij echt degene die voor problemen zorgde voor Twente. Hij is rechtsbenig. Dit is toch heerlijk?”, vertelt Perez uit nadat hij De Keersmaecker ziet kappen, en hem een lange bal ziet geven.

Met nog zeven speelronden op het programma is de situatie penibel voor Heracles. De Almeloërs hebben 26 punten behaald in 27 wedstrijden. RKC Waalwijk, Excelsior, Vitesse en FC Volendam staan nog onder Heracles, maar het tij kan plots keren, zo weten de Heraclieden maar al te goed. Twee seizoenen geleden leken ze veilig, maar ze degradeerden alsnog.

“Als het niet helemaal lukt bij Heracles in de Eredivisie, denk ik wel dat een andere club zomaar op de stoep staat voor hem. Hij heeft één groot probleem: te weinig goals. Hij speelt veel wedstrijden in het seizoen, staat op de 6 of 8 positie, dus hij moet ook niet te veel op zijn goals afgerekend worden, maar in de Keuken Kampioen Divisie maakte hij er drie. Daar moet je er minimaal tien hebben als middenvelder”, besluit Perez.

