Pleidooi voor vertrek van drie RvC-leden van Ajax: 'Amateurisme ten top, die zijn niet te handhaven!'

Freek Jansen vindt dat drie leden van de Raad van Commissarissen van Ajax niet te handhaven zijn na het nieuws rondom de schorsing van algemeen directeur Alex Kroes bij Ajax. De hoofdredacteur van Voetbal International vindt dat RvC-leden amateuristisch te werk zijn gegaan en daardoor nu ongeloofwaardig zijn.

"Amateurisme ten top", begint Jansen in een extra uitzending van Voetbal International, waarin hij met presentator Bart Frouws en Ajax-watcher Lentin Goodijk het nieuws rondom Kroes doorneemt: "Als je weet dat iemand aandelen heeft, is vervolgens de vraag logisch wanneer iemand deze heeft aangeschaft", vindt Jansen, die de RvC-leden daar verantwoordelijk voor stelt. "Als dat dan jaren geleden is, is dat geen probleem. Als het in augustus kenbaar is gemaakt, is de RvC gewoon niet te handhaven", vindt Jansen. "Er moet goed gekeken worden welke RvC er toen zat", benadrukt Jansen, die niet vindt dat RvC-leden die niets met de zaak te maken hadden, moeten vertrekken.

De oud-watcher van Ajax vervolgt: "Het is onder Pier Eringa als voorzitter gebeurd. Volgens mij zijn Georgette Schlick, Annette Mosman en Cees van Oevelen de drie namen waar het om gaat", geeft Jansen aan. Zij kunnen volgens de journalist niet blijven: "Het deugd en klopt van geen kant. Het was acht maanden wachten tot Alex Kroes ging beginnen. Acht maanden lang wisten zij ook dat hij deze aandelen had", zegt de hoofdredacteur van VI met verbazing in zijn stem

Jansen vindt het overigens niet alleen een fout van de RvC van Ajax, maar ook van Kroes zelf. De journalist noemde het dinsdagochtend in gesprek met Radio 538 al een oliedomme actie van de algemeen directeur van Ajax. Jansen vindt dat Kroes zijn eigen heeft ingegooid met het aanschaffen van aandelen van de Amsterdamse club, vlak voor zijn aanstelling.



