Zeer opmerkelijke cijfers voor PSV tegen Excelsior: ‘Uniek dit seizoen’

PSV heeft het dinsdagavond opvallend lastig tegen Excelsior. De Eindhovenaren hebben een zeer teleurstellende eerste helft achter de rug, waarin het geen enkel schot op doel noteerde. Dat is voor het eerst dit seizoen.

De formatie van coach Peter Bosz is er alles aan gelegen om zich te herstellen van de verliespartij tegen NEC (3-1) van afgelopen zaterdag, de eerste competitienederlaag van dit seizoen. PSV kreeg in de aanloop naar de ontmoeting met Excelsior echter een flinke tik te verwerken. Bosz kon al geen beroep doen op Noa Lang, Ismael Saibari en Hirving Lozano en zag ook Jerdy Schouten afhaken. De middenvelder heeft last van zijn knie en kon daardoor niet mee afreizen naar Rotterdam.

PSV komt zonder de hierboven genoemde namen zeer moeizaam voor de dag tegen Excelsior. De ploeg van Bosz kon vooral in aanvallend opzicht weinig klaarspelen en dat is gerust opmerkelijk te noemen, gezien de recente vorm van Excelsior en het gemak waarmee de Eindhovenaren dit seizoen het doel weten te vinden. Maar in de eerste helft in Rotterdam kwamen ze dus tot geen enkel schot tussen de palen, bleek uit een statistiek van ESPN. “Uniek dit seizoen”, aldus de commentator van dienst.

Luuk de Jong was nog het dichtst bij een treffer, maar zijn inzet ging naast. “PSV heeft maar weinig klaargespeeld voor rust: 0-0 op Woudestein. Alleen een echt grote kans voor De Jong. Het zit vaak potdicht, PSV is niet in staat om er goed doorheen te voetballen”, ziet PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

PSV heeft maar weinig klaargespeeld voor rust: 0-0 op Woudestein. Alleen een echt grote kans voor Luuk de Jong. Het zit vaak potdicht, PSV is niet in staat om er goed doorheen te voetballen. — Rik Elfrink (@RikElfrink) April 2, 2024

