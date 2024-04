Bosz moet vrezen: ‘gouden driehoek’ van PSV valt na dit seizoen mogelijk uit elkaar

Het is niet meer de vraag óf, maar wanneer PSV het kampioensfeest mag gaan vieren. De voorsprong op Feyenoord is negen punten en met nog maar vijf wedstrijden te gaan kan én mag het niet meer misgaan voor de Eindhovenaren. De blik gaat langzaam maar zeker dan ook op volgend seizoen en vooral de komende transferwindow. De grote vraag is vooral het PSV lukt om het ‘gouden driehoek’ - - te behouden.

De prestaties van PSV in het huidige seizoen zijn uiteraard niet onopgemerkt gebleven. De formatie van coach Peter Bosz bleef heel lang ongeslagen in de Eredivisie en maakte in de groepsfase van de Champions League indruk met onder meer de spectaculaire comeback in en tegen Sevilla. Johan Bakayoko lijkt de belangrijkste kandidaat om komende zomer een transfer te gaan maken. De Belg werd vorig jaar al volop in verband gebracht met een overgang naar een buitenlandse topcompetitie en mag zich naar verluidt inmiddels ook verheugen op de belangstelling van Borussia Dortmund.

PSV is er uiteraard alles aan gelegen om het huidige succeselftal zoveel mogelijk bij elkaar te houden. “Voor het voetbal dat Bosz wil spelen is de driehoek Boscagli-Schouten-Veerman van het allergrootste belang”, schrijft Jeroen Kapteijns van De Telegraaf. “Dit balvaardige en tactisch intelligente trio vormt de basis voor het voetballende overwicht dat PSV in vrijwel elke wedstrijd heeft en bepaalt het ritme van de wedstrijd. Het zou logisch zijn als PSV er alles aan doet om het trio binnenboord te houden, maar of dat ook helemaal gaat lukken is nog de vraag.”

Zo is Boscagli in het bezit van een volgend jaar aflopend contract. De linksbenige verdediger is bovendien al vijf jaar speler van PSV. “Als er met hem geen contractverlenging kan worden gesloten, ligt een verkoop deze zomer voor de hand om te voorkomen dat hij volgend jaar transfervrij de deur uitloopt”, zo klinkt het. Veerman heeft nog een contract tot medio 2026 en PSV wil dat heel graag openbreken, maar de middenvelder legde eerder dit jaar een aanbieding nog naast zich neer. Hij lijkt zijn zinnen te hebben gezet op een transfer. “PSV is al geruime tijd in onderhandeling met de Volendammer, die gezien wordt als een cruciale pijler onder het succes, over het openbreken, opwaarderen en verlengen van zijn tot medio 2026 lopende contract. PSV wil ver gaan om Veerman binnenboord te houden, maar als de onderhandelingen geen succes hebben, kan een lucratieve verkoop deze zomer toch aan de orde komen.”

Veerman is dit seizoen een van de grote uitblinkers in het elftal van Bosz en krijgt over twee maanden mogelijk de kans om zich verder in de kijker te spelen. Het moet gek lopen wil de spelmaker niet door Ronald Koeman worden opgenomen in de EK-selectie van het Nederlands elftal. Dat geldt ook voor Schouten, wiens komst afgelopen zomer een schot in de roos is gebleken. Schouten is zowel op het middenveld als in de achterhoede een belangrijke schakel gebleken en dat bleef niet onopgemerkt, want vanuit Duitsland kwam onlangs al het gerucht door dat Borussia Dortmund zijn komst wel ziet zitten. “Een vertrek van Schouten, die tot medio 2026 is vastgelegd, lijkt sowieso onbespreekbaar, al valt dat in het voetbal nooit helemaal uit te sluiten”, zo klinkt het. “Zeker niet omdat de middenvelder bezig is aan een geweldig seizoen.”

