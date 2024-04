Rogier Meijer over uiterst onhandig Vitesse-liedje: ‘Ik had het beter niet kunnen doen’

Rogier Meijer heeft spijt van de teksten die hij uitkraamde na de derbyzege op Vitesse (0-3). De trainer van NEC vierde de winst na afloop met de euforische fans en zong luidkeels mee met liedjes als ‘Nooit meer naar Arnhem’. Tegenover De Gelderlander zegt Meijer dat hij dit beter niet had kunnen doen.

De Nijmeegse selectie kreeg een warm onthaal na de klinkende zege op aartsrivaal Vitesse. Tijdens het feestgedruis kreeg de oefenmeester de microfoon in de hand gedrukt, waarna hij begon te zingen. Dit tafereel leidde een hoop commotie op sociale media. Mensen op X vonden de actie van Meijer niet kunnen.

Artikel gaat verder onder video

“Iedereen die me een beetje kent, weet dat het nooit mijn bedoeling is geweest om de mensen bij Vitesse te kleineren”, reageert de hoofdtrainer daarop. “Ik heb na de wedstrijd ook gezegd dat ik het zonde zou vinden als Vitesse failliet zou gaan, omdat die derby hartstikke leuk is om te spelen. Het was meer een ludiek moment waarop wij de overwinning even vierden. That’s it.”

Meijer betreurt de commotie die erdoor is ontstaan. “Ik had ook voor de ‘nummer 1 van Gelderland' kunnen kiezen, maar dit liedje kwam in me op, omdat het de laatste tijd vaak wordt gezongen door de supporters. Ik snap dat de mensen met name in Arnhem en omstreken het niet zo leuk vonden”, zegt de oefenmeester. “Ik had het beter niet kunnen doen, maar ook ik heb blijkbaar menselijke trekjes. Ik denk dat dit verder geen groot item hoeft te zijn.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronnie Flex gaat er met gestrekt been in na kritiek op Jasper Cillessen

Meer bekende Nederlanders springen in de bres voor NEC-keeper Jasper Cillessen, onder wie rapper Ronnie Flex.