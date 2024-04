Ron Jans vertelt bizarre anekdote over bekerfinale 2014 tussen PEC Zwolle en Ajax: 'Iedereen was in paniek'

Nog vóór de wedstrijdbespreking voor de bekerfinale in 2014 tussen PEC Zwolle en Ajax was de opstelling van PEC Zwolle-coach Ron Jans al gelekt, zo vertelde hij. Onlangs verscheen er een documentaire op ESPN die terugging naar de bizarre bekerfinale van 2014 waar PEC Zwolle met 5-1 van Ajax won.

Ron Jans vertelde een geinige anekdote over de wedstrijdbespreking voorafgaand aan de bekerfinale. “De dag van de wedstrijd hadden we een bespreking, en ik had het papiertje al opgehangen. Er was een hotelgast, die was al op de kamer geweest, die maakte een foto van het papier waar alle opstellingen en de looplijnen op stonden. Hij had dat online gezet, dus iedereen was in paniek, maar ik niet, want ik dacht: daar win of verlies je een wedstrijd niet mee”, vertelde Jans in de documentaire 'De perfecte wedstrijd' op ESPN.

“Ik weet ook niet of Ajax daar iets van heeft meegekregen ofzo. Als ik puur kijk naar de wedstrijd dan denk ik van niet”, besloot Jans. Ricardo van Rhijn haalde verwoestend uit en schoot de Ajacieden na drie minuten al op voorsprong. Daarna was het alleen maar Zwolle dat de klok sloeg in de bekerfinale. De blauwvingers versloegen Ajax met 5-1 en namen de Dennenappel mee naar de stad aan de IJssel.

