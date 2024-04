Ruperti gefileerd na nieuwe fout als VAR: ‘Het bewijs dat het een matige VAR is’

Clay Ruperti heeft zondag weer de nodige kritiek over zich heen gekregen. Ruperti was de VAR van dienst bij de derby tussen Vitesse en NEC (0-3) en leek in de vierde minuut van de blessuretijd een rode kaart te missen na een forse overtreding van D’Leanu Arts op . Na het moment krijgt de videoscheidsrechter op social media een hoop kritiek over zich heen.

In de 94ste minuut van het duel tussen Vitesse en NEC ging Arts hard door op de enkel van Hendriks. Scheidsrechter Allard Lindhout floot voor het moment en besloot de verdediger van de Nijmegenaren een gele kaart te geven. Na het zien van de beelden leek een rode kaart beter te passen bij de overtreding, maar videoscheidsrechter Ruperti besloot om Lindhout niet naar het scherm te roepen.

Eind januari was er ook al veel te doen over het optreden van Ruperti als VAR. Destijds besloot hij tijdens het bekerduel tussen Feyenoord en PSV (1-0) om scheidsrechter Dennis Higler niet naar de kant te roepen na een vermeende overtreding van Mats Wieffer op Noa Lang in het strafschopgebied van Feyenoord. Feyenoord wist het duel vervolgens te winnen en bekerde verder.

Op X krijgt Ruperti er na dit nieuwe controversiële moment weer van langs. Een greep uit de reacties:

Ruperti is het grootste talent op de stoel van de VAR... maar hiervoor hoef je de scheidsrechter natuurlijk niet naar de kant te roepen.



Ruperti.. wie was dat ook weer?#vitnec pic.twitter.com/zHH8e78P4L — Frank Huijbers (@Frank_Huijbers) April 7, 2024 Dieprood en de VAR doet niets om de scheidsrechter daarop te wijzen. Blijft dus geel. Onbegrijpelijk — Peter Achterberg 🚴🏻‍♂️⚽️🏎️ (@PAchterberg) April 7, 2024 Het bewijs dat het niet aan clubvoorkeur ligt, maar dat het gewoon een matige VAR is. — Gert van Luik (@MadtheswineNL) April 7, 2024 Inderdaad 100% rood en minimaal even de scheidsrechter naar het scherm laten komen — Maurice (@Mtoussaint80) April 8, 2024 Idiote actie van die Arts in blessuretijd bij een 0-3 voorsprong. Nog meer idioot is dat Var Ruperti niet ingrijpt. Onbegrijpelijk. #vitnec — Kees Kwakman (@keeskwakman14) April 7, 2024 Ruperti trekt de lijn van dit weekend vrolijk door als VAR. — Kevin ten Dolle (@KevintenDolle) April 7, 2024

