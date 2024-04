'Slot maakt indruk en heeft goede kans op trainersfunctie bij Engelse topclub'

Arne Slot maakt een goede kans om Jürgen Klopp op te volgen bij Liverpool, meldt This is Anfield. De trainer van Feyenoord is bij de Engelse wedkantoren de tweede favoriet en hoeft maar één naam voor zich te dulden.

Slot heeft sinds hij bij Feyenoord begon indruk gemaakt. Zo bereikte hij in zijn eerste seizoen in Rotterdam de finale van de Conference League en werd hij het jaar erna landskampioen. Zondagavond zou hij daar een bekerwinst aan toe kunnen voegen, wanneer Feyenoord het in de finale van de KNVB Beker opneemt tegen NEC.

Volgens het medium hoeft Slot slechts één kandidaat voor zich te dulden op het lijstje met favorieten van de wedkantoren. De topfavoriet voor de vacante trainersfunctie is Ruben Amorim, de huidige trainer van Sporting Portugal. De Nederlander deelt de tweede plek op het lijstje met Roberto De Zerbi van Brighton & Hove Albion.

Dat Slot ervan droomt om ooit in de Premier League te werken, is geen geheim. De trainer heeft de Engelse competitie al vaker bestempeld als de beste competitie in de wereld. Afgelopen zomer stond Slot al in de belangstelling van Tottenham Hotspur. Destijds kwam het niet tot een overstap.

