Schorsing Kroes doet zich voelen bij Ajax: 'Zijn komst is ineens onzeker'

Christopher Vivell wordt mogelijk niet de directeur transfers bij Ajax. De Duitser gold als ‘droomkandidaat’ van Alex Kroes, maar nu de algemeen directeur met onmiddellijke ingang is geschorst en naar alle waarschijnlijkheid niet meer terugkeert, hangt diens komst aan een zijden draadje.

Dat schrijft Voetbal International woensdagmorgen, daags na het persbericht van Ajax over de schorsing van Kroes. De kersverse algemeen directeur wordt verweten te hebben gehandeld met voorwetenschap door een week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming ruim 17.000 Ajax-aandelen aan te schaffen. De Amsterdammers zagen zich genoodzaakt om Kroes per direct te schorsen en willen de samenwerking het liefst permanent beëindigen. Daardoor komt het mogelijk niet tot een samenwerking tussen Ajax en Vivell.

De Duitser, die in het verleden werkzaam was bij onder meer RB Salzburg, RB Leipzig en Chelsea, was bij Kroes in beeld om na de zomer directeur transfers te worden. Rond de indiensttreding van Kroes werd duidelijk dat hijzelf de positie van algemeen directeur komende zomer zou combineren met het dragen van de eindverantwoordelijkheid op transfergebied. Voor de periode daarna zou een directeur transfers worden aangesteld en daarvoor was onder andere Vivell nadrukkelijk in beeld. Daar lijkt nu dus verandering in te komen. “Wel is de komst van Vivell ineens onzeker. Tenzij anderen binnen Ajax, draagvlak weten te creëren voor de 37-jarige Duitser, maar hij was vooral de droomkandidaat van Kroes, die ook al meerdere gesprekken met hem voerde”, zo klinkt het bij VI.

Volgens het weekblad stond Vivell er ‘naar verluidt’ voor open om na de zomer aan de slag te gaan als directeur transfers in de Johan Cruijff ArenA. “Maar door de bestuurlijke wanorde zal hij inmiddels zijn bedenkingen hebben”, zo leest het. Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf denkt dat de club er niet rouwig om hoeft te zijn als de komst van Vivell niet doorgaat. Verweij liet dinsdag in een speciale uitzending van Kick-off blijken geen fan te zijn van de Duitser. “Ik zag: in andere media werd die man neergezet als een enorme held. Die man heeft gewoon gigantisch gefaald bij Chelsea. Hij heeft daar zeven maanden gezeten als directeur buitenlandse bedrijfjes, hij mocht zeg maar de satellietclubs van Chelsea optuigen.”

