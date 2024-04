Verweij zet grote vraagtekens bij kandidaat van Alex Kroes bij Ajax: 'Daar moeten ook alle alarmbellen afgaan'

Mike Verweij zet zijn vraagtekens bij de interesse die de dinsdag door Ajax geschorste algemeen directeur Alex Kroes toonde in de Duitser Christopher Vivell, die op zijn beurt in beeld was om na de zomer als directeur transfers aan de slag te gaan. Mocht dat door de ontwikkelingen rond Kroes geen doorgang vinden, dan ontlopen de Amsterdammers volgens de clubwatcher van De Telegraaf een nieuwe dubieuze aanstelling: "Dan kan het gaan stinken. Dat moet je gewoon niet willen en je moet daar ver weg van blijven."

Rond de indiensttreding van Kroes, die op 15 maart jongstleden zijn eerste werkdag in de Johan Cruijff ArenA beleefde, werd duidelijk dat hijzelf de positie van algemeen directeur komende zomer zou combineren met het dragen van eindverantwoordelijkheid op transfergebied. Voor de periode daarna zou een directeur transfers worden aangesteld, een positie waarvoor onder meer Vivell nadrukkelijk in beeld was. "Geen algemeen directeur op dit moment", zegt presentator Pim Sedee in de Telegraaf-podcast Kick-Off. "Hoofd jeugdopleiding zijn ze nog aan het zoeken, een hoofdtrainer moet er nog komen voor volgend seizoen, de Raad van Commissarissen zal moeten worden aangevuld neem ik aan, en dan ben ik nog niet rond volgens mij, hè?", somt hij vervolgens op. Mike Verweij brengt het gesprek vervolgens op de mogelijke aanstelling van Vivell.

Artikel gaat verder onder video

Alarmbellen

Volgens de clubwatcher hoeft Ajax niet rouwig te zijn als de Duitser, die in het verleden onder meer bij RB Leipzig en Chelsea werkzaam was, door de huidige gebeurtenissen niet meer zou komen. "Dat is ook weer zoiets", steekt Verweij van wal. "Ik zag: in andere media werd die man neergezet als een enorme held. Die man heeft gewoon gigantisch gefaald bij Chelsea. Hij heeft daar zeven maanden gezeten als directeur buitenlandse bedrijfjes, hij mocht zeg maar de satellietclubs van Chelsea optuigen." De eventuele aanstelling van Vivell in Amsterdam zou echter dubieus zijn geweest, zo betoogt Verweij: "Die man is ook aangedragen door een zaakwaarnemer. Dus: daar moeten ook alle alarmbellen afgaan binnen de Johan Cruijff ArenA. Als een zaakwaarnemer een directeur transfers aandraagt dan kan het gaan stinken. Dat moet je gewoon niet willen en je moet daar ver weg van blijven."

'Waar moet dat in godsnaam heen?'

Valentijn Driessen neemt een ander opmerkelijk moment onder de loep: de felicitatie die de Sports Entertainment Group (SEG), het door Kroes opgerichte makelaarskantoor, op de dag van diens aanstelling als advertentie liet afdrukken op de voorpagina van Het Parool. "Daar had hij zelf part noch deel aan", stipt Verweij aan, maar Driessen houdt vol: "Maar dat wringt gewoon. Dat riekt, dat hadden ze natuurlijk nooit moeten doen. Het gegeven dat SEG een aantal mensen extra op Ajax heeft gezet, dat zij een contract hebben met Borna Sosa opeens... Het blijft toch het wereldje van de zaakwaarnemers, de doodsteek voor Ajax." Mede door het godsvermogen dat Sven Mislintat afgelopen zomer mocht uitgeven aan de komst van niet minder dan twaalf spelers, die allemaal langlopende contracten tekenden, staat het water Ajax immers financieel behoorlijk aan de lippen. "Ajax moet nu iedere keer lenen om de salarissen te betalen, dat is natuurlijk ook krankzinnig. Als je zo'n eigen vermogen hebt en je stond er zo goed voor, als je dat totaal ziet... En voor volgend jaar zal het niet anders zijn. Dan denk ik: waar moet dat in godsnaam heen?", besluit Driessen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-supporters verbijsterd door nieuws over Kroes: 'Niks blijft ons bespaard dit jaar'

De supporters van Ajax reageren verbijsterd en moedeloos op het nieuws dat algemeen directeur Alex Kroes is geschorst.