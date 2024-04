Hierom stelt Alex Kroes Christopher Vivell nog niet aan als directeur transfers Ajax

Volgens Voetbal International wordt Christopher Vivell door Alex Kroes om meerdere redenen nog even in de luwte gehouden. De nieuwe algemeen directeur zou hem graag na de zomer bij Ajax als directeur transfers presenteren.

Vivell heeft in het verleden meerdere functies ingevuld. Zo was hij video-analist en scout in het begin van zijn carrière, later werd hij technisch directeur. Hij zou belangrijk zijn geweest bij het aantrekken van Erling Haaland bij RB Salzburg, door een deel voor de scouting van de spits te verzorgen en gesprekken over een mogelijke overeenkomst te voeren met zijn zaakwaarnemers en vader, oud-speler Alf-Inge Haaland. Later was de Duitser actief bij RB Leipzig en Chelsea.

Artikel gaat verder onder video

Dat laatste avontuur, waaraan hij in 2022 begon, draaide echter uit op een teleurstelling. Na acht maanden mocht Vivell alweer plaatsmaken. Hij wordt echter wel tot de zomer doorbetaald. Kroes lijkt de Duitser nu graag aan te willen trekken bij Ajax, maar zijn salaris bij Chelsea lijkt een deel van de reden te zijn dat de technische man nog niet getekend heeft.

Daarnaast denkt VI dat Kroes graag Vivell op een goed moment wil laten instappen. Om zijn goede reputatie te behouden zou een matige of slechte transferperiode komende zomer dodelijk kunnen zijn. Door de aanstelling van de 37-jarige Duitser vooruit te schuiven, wordt het directe afbreukrisico minder groot.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alex Kroes scoort punten bij Ajax-achterban: ‘Dit had niemand verwacht, extra boost’

Alex Kroes is pas kort werkzaam als algemeen directeur van Ajax, maar lijkt bij een deel van de Amsterdamse achterban nu al weinig fout te kunnen doen.