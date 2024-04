Sjoerd Mossou heeft na Feyenoord - NEC één vurige wens voor de volgende bekerfinale

Sjoerd Mossou heeft zondagavond allesbehalve kunnen genieten van de bekerfinale tussen Feyenoord en NEC. De verslaggever van het Algemeen Dagblad hoopte na de frustrerende eindstrijd tussen Ajax en PSV vorig jaar op een editie die vooral over voetbal zou gaan, maar niets was minder waar. De ontmoeting tussen Feyenoord en NEC moest zowel in de eerste als tweede helft stilgelegd worden en volgens Mossou heeft dat vooral te maken met een ‘subcultuur van voetbalsupporters die wanhopig graag gezien willen worden’.

“Vorig jaar was de bekerfinale niet om aan te zien door het bloedirritante gedrag van de spelers op het veld, zondag werd Feyenoord - NEC nooit een meeslepende finale omdat de wedstrijd om de haverklap stil lag. Met dank aan een subcultuur van voetbalsupporters die wanhopig graag gezien willen worden”, schrijft Mossou in het AD. De ontmoeting tussen Feyenoord en NEC ging nog hoopgevend van start. De Rotterdammers waren de grote favoriet voor de eindzege, maar de ploeg van trainer Rogier Meijer verstopte zich zeker niet. Het maakte Feyenoord het voetballen onmogelijk en was via een kopbal van Youri Baas zelfs dicht bij een vroege 0-1.

Artikel gaat verder onder video

“NEC was de betere ploeg in de openingsfase, toen een groep Nijmeegse supporters achter het doel een enorm vuurwerkpakket besloot te ontsteken, compleet met fakkels, vuurwerk en vuurpijlen”, zo zag Mossou, die van een ‘ironisch’ effect spreekt. “Het groepje legde daarmee prompt het spel van de eigen ploeg lam.” Scheidsrechter Serdar Gözübüyük zag zich genoodzaakt om het duel tijdelijk stil te leggen en dat kwam Feyenoord niet eens zo heel verkeerd uit. Arne Slot maakte van de gelegenheid gebruik om wat omzettingen te doen. “De thuisploeg herstelde de balans, terwijl bij NEC de schwung even weg was.”

Na een korte onderbreking kon er weer gevoetbald worden, maar ook in de tweede helft ging het mis. Gözübüÿuk stuurde beide elftallen al snel na de hervatting weer naar binnen omdat er in de gracht voor het vak met Feyenoord-supporters brand was ontstaan. “Een incident dat ook het gevaar van vuurwerk in stadions nog een nadrukkelijk blootlegde. Het waren tekenende voorbeelden van wat ook wel ultra- of tifo-cultuur wordt genoemd, een subcultuur onder voetbalsupporters die voor een groot deel draait om gezien worden, om aandacht, om likes op sociale media ook. Niet zozeer het voortstuwen van de eigen ploeg staat centraal, maar zelfprofilering en aandachttrekkerij”, zo schrijft Mossou.

Dat heeft niet alleen lelijke kanten, zo stelt Mossou. “Voor de wedstrijd hadden beide supportersgroepen schitterende spandoeken gemaakt, en de sfeer in De Kuip was de meeste tijd voortreffelijk. Tienduizenden fans van beide clubs maakten er sowieso een zinderende dag van, al vroeg in de middag, met supportersgroepen die vooraf tamelijk onbezorgd door elkaar heen bewogen”, zo zag de verslaggever. “Maar het gerotzooi met vuurwerk haalde wel nadrukkelijk de vaart uit de finale, en ergerde de overgrote meerderheid van goedwillende voetbalfans bovendien. Een handvol blessuregevallen deed de rest: Feyenoord - NEC werd nooit een wedstrijd met eeuwigheidswaarde.”

En dat was vorig jaar ook al het geval. De bekerfinale tussen Ajax en PSV was misschien wel zinderend, met een verlenging en een zenuwslopende strafschoppenreeks. Maar de spelers van beide elftallen gedroegen zich dusdanig onsportief dat het weinig met voetbal te maken had. Mossou heeft dan ook één wens voor de volgende editie van de bekerfinale. “Na de tenenkrommende editie van vorig jaar tussen Ajax en PSV, toen vooral de totaal opgefokte spelers op het veld het duel verziekten, zou het fijn zijn als de volgende finale weer primair om voetbal draait.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Bram Nuytinck ontbrak tijdens NEC-feestje: 'De arts zei: Bram, ga naar huis'

Bram Nuytinck was de grote ontbrekende naam tijdens het heldenonthaal bij De Goffert in Nijmegen na de overwinning van NEC op Vitesse.