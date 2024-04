Slecht nieuws dreigt voor Feyenoord: 'De directie zal zich langzamerhand zorgen beginnen te maken over hem'

Wim Kieft verwacht dat Feyenoord niet hoeft te hopen dat voor een bedrag van boven de veertig miljoen euro gaat verkassen uit Rotterdam. De Mexicaan draait een moeizame tweede seizoenshelft en kwam tegen FC Volendam (0-0) voor de derde opeenvolgende wedstrijd niet tot scoren.

De spits kreeg desondanks twee goede mogelijkheden op een doelpunt, maar kwam niet tot scoren. “De directie van Feyenoord zal zich langzamerhand zorgen beginnen te maken over Gimenez met het oog op een lucratieve transfer. Hij staat niet alleen lang droog - zijn gemiddelde valt in het niet bij zijn scoringsdrift in de eerste seizoenshelft - hij is ook nauwelijks betrokken in het spel en bij doelpunten van medespelers”, schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf.

Giménez kende een fenomenaal goed eerste halfjaar in seizoen 2024/25. In diverse media verschenen er geruchten dat de Mexicaan voor een astronomisch bedrag verkocht kon worden. “In september en oktober ging het over bedragen van veertig tot vijftig miljoen euro. Al blijft het wat de gek ervoor geeft op de transfermarkt: deze bedragen gaat Feyenoord niet incasseren. Je zal jezelf toch moeten laten zien in Europees verband en dat heeft Gimenez te weinig gedaan”, aldus Kieft.

De oud-spits ziet toch een voordeel. “Het is voor clubs uit Spanje een voordeel dat hij Spaanstalig is en international van Mexico, maar die extreme bedragen betaalt de Spaanse subtop niet. Het is dus maar de vraag of de transfer van Gimenez komt.” De 22-jarige puntspeler maakte dit seizoen in totaal 24 doelpunten.

