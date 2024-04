'Ajax is een kleine speler voor ons, maar dit is ongekend. Dieper dan dit kun je niet zinken'

Ajax bracht maandag de uitkomsten van het KPMG-onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling door Sven Mislintat naar buiten en concludeert dat daarvan geen sprake is geweest, maar het laatste woord is er mogelijk nog niet over gezegd. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) is totaal niet te spreken over het resultaat Directeur Gerben Everts zet het weg als ‘broddelwerk’ en vindt het ‘onaanvaardbaar’ dat de Amsterdammers het onderzoek niet willen prijsgeven.

Ajax stelde Mislintat in mei vorig jaar aan als nieuwe technisch directeur, maar zette hem een paar maanden later alweer op straat. De Duitser kreeg de taak om de selectie zodanig samen te stellen dat er in Amsterdam weer om de prijzen kon worden gestreden, maar na de aanstelling van Maurice Steijn als hoofdtrainer riepen ook de inkomende transfers veel vraagtekens op. Die kwamen er vooral toen het NOS in september een onderzoek publiceerde waarin viel te lezen dat Mislintat zich bij de komst van Borna Sosa mogelijk schuldig had gemaakt aan belangenverstrengeling.

Ajax besloot een eigen onderzoek in te stellen, dat zou worden uitgevoerd door KPMG. Mislintat werd op 24 september na de voor Ajax dramatisch verlopen eerste Klassieker van het seizoen ontslagen, maar bleef de gemoederen nog wel even bezighouden. De Amsterdammers brachten maandag eindelijk de uitkomsten van het onderzoek naar buiten, maar hebben besloten om enkel de bevindingen en conclusies openbaar te maken. Daar kan Everts met zijn hoofd niet bij. “Voor ons is Ajax maar een kleine speler. Maar wat hier wordt gepresenteerd is echt ongekend”, wordt de directeur van VEB geciteerd door het Algemeen Dagblad. “Dieper kun je niet zinken. Het rapport moet integraal worden gepubliceerd. Mislintat heeft het wel gekregen, maar de aandeelhouders moeten het doen met een bericht van de Raad van Commissarissen.”

En volgens Everts zijn het juist de commissarissen die ‘in de fout zijn gegaan’ door Mislintat de vrijheid te geven om te doen en laten wat hij wilde. De bestuurder is bovendien van mening dat KPMG ‘een veel te beperkte onderzoeksopdracht’ kreeg van de commissarissen. Voor Everts is het gepubliceerde resultaat door Ajax daarom niets meer dan ‘broddelwerk’. “De rvc heeft nu zelf de conclusies geformuleerd. Terwijl diezelfde rvc Mislintat zijn gang liet gaan. De conclusies slaan als een tang op een varken. De eerste de beste stagiair zou het er nog beter vanaf brengen. Dit is Ajax onwaardig. En dat wil wat zeggen, want ze hadden er al een potje van gemaakt. Dieper dan dit kun je niet zinken.”

Vraagtekens

Ajax stelt dat er bij de transfer van Sosa - die op de slotdag van de zomerse transferwindow overkwam van VFB Stuttgart - geen ‘onregelmatigheden’ zijn vastgesteld. Ook het onderzoek naar de overige afgeronde transfers door Mislintat heeft ‘geen aanwijzingen’ opgeleverd voor mogelijke belangenverstrengeling door de Duitser. “Ook ten aanzien van andere partijen is belangenverstrengeling op basis van de beschikbare informatie niet vastgesteld. Er zijn vraagtekens te plaatsen bij de handelwijze van Mislintat in de transferperiode, waaronder het feit dat hij in enkele gevallen de door een tussenpersoon voorgestelde vraagprijs voor een transfer accepteerde zonder daarover rechtstreeks namens Ajax in onderhandeling te treden met de betreffende club”, zo valt er nog wel te lezen.

