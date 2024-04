Splitsing bij Ajax: 'Ruime meerderheid in bestuursraad voor Kroes, vergadering kan heel pijnlijk worden'

De bestuursraad van Ajax vindt de straf voor Alex Kroes buitenproportioneel. In de bestuursraad lijkt zich een (ruime) meerderheid af te tekenen voor de terugkeer van de geschorste algemeen directeur, zo schrijft De Telegraaf. Daarmee is duidelijk dat er een splitsing is tussen de bestuursraad en de raad van commissarissen.

De bestuursraad, het machtigste orgaan binnen Ajax, onderzoekt de mogelijkheden om de straf voor Kroes af te zwakken. Een betrokkene zegt, weliswaar anoniem, dat Kroes te zwaar gestraft is. "Alsof hij de doodstraf krijgt voor door rood licht fietsen." De bestuursraad vindt dat de raad van commissarissen laks is geweest in de aandelenkwestie omtrent Alex Kroes, omdat niet tijdig werd gevraagd wanneer Kroes de aandelen had gekocht.

Er lijken koppen te gaan rollen bij Ajax. De krant meldde al dat de bestuursraad af wil van commissarissen Annette Mosman, Georgette Schlick en Cees van Oevelen. "Nu Michael van Praag en Leo van Wijk zich achter hun collega-commissarissen lijken te scharen, wordt ook niet uitgesloten dat vijf van de zes RvC-leden de wacht wordt aangezegd. Alleen Danny Blind zou in dat geval kunnen blijven zitten."

Ajax heeft een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitgeschreven vanwege de zaak-Kroes en het KPMG-rapport over de mogelijke belangenverstrengeling van Sven Mislintat bij transfers. Op die vergadering 'kan het weleens buurwerk worden', zo klinkt het. "Bestuursraad-voorzitter Ernst Boekhorst – nota bene degene die de ervaren rotten Van Praag en Van Wijk tijdelijk de RvC binnenhaalde – lijkt de schorsing van Kroes te moeten afkeuren en eventueel de commissarissen de wacht te moeten aanzeggen." Met name in het geval van erevoorzitter Van Praag en erelid Van Wijk zou dat 'bijzonder pijnlijk' zijn.

