Steun voor Kraay jr. na uitlatingen van Klopp: 'Hij doet net alsof er iets schandaligs is gebeurd'

Sjoerd Mossou vindt de reactie van Liverpool-trainer Jürgen Klopp op het interview van Hans Kraay junior met wat overdreven. De verslaggever van ESPN hield zich in gesprek met Henderson na afloop van de ontmoeting tussen Ajax en Fortuna Sittard vorige maand niet in en dat maakte nogal wat los in Engeland.

Milan van Dongen was woensdag namens ESPN aanwezig op de persconferentie van Liverpool naar aanleiding van het thuisduel met Atalanta Bergamo in de kwartfinale van de Europa League. Toen Van Dongen de beurt kreeg om een vraag te stellen aan Klopp en de Duitse oefenmeester kennis nam van het feit dat Van Dongen werkt bij ESPN, vroeg hij zich af of Van Dongen degene was van het interview met Henderson. Dat was Kraay jr., die na afloop van het thuisduel van Ajax met Fortuna Sittard nogal kritisch was. Klopp zet het interview weg als ‘slecht’ en kent niemand die er anders over denkt, maar Mossou is van mening dat de manager een beetje overdrijft.

De verslaggever van het Algemeen Dagblad neemt het op voor Kraay jr. “Hans is natuurlijk een beroep op zichzelf. Je kunt verslaggever worden of journalist, maar je kunt nooit Hans Kraay worden. Daar is er maar één van”, zo klinkt het in de Voetbalpodcast. “Dat is eigenlijk gewoon een nuchtere constatering. Hij is niet te vergelijken met welke journalist ter wereld dan ook, dus je krijgt af en toe dit soort gekke gesprekjes. Maar dat is natuurlijk ook wat hem wel geinig maakt. In het buitenland zijn ze er totaal niet aan gewend, kunnen ze er totaal niet mee omgaan en vinden ze het heel raar. Je kunt je afvragen of het niet een beetje onbeleefd is en of het nou zo hard moet, dat vond hij zelf volgens mij ook. Het is een stijl die ik ergens ook wel weer geinig vind.”

Volgens Mossou is Kraay jr. met zijn stijl van interviewen in staat om ‘dwars door barrières heen te breken’. “Veel van die interviewtjes zijn natuurlijk dodelijk saai, er gebeurt nooit iets. Met Hans weet je dat er een verrassing op de loer ligt. Soms is het pure ergernis, soms is het plaatsvervangende schaamte. Dat komt ook weleens voor, het kan ook tenenkrommend zijn. Maar er zit wel altijd jus bij, het is nooit droog. Je wordt altijd wel verrast. Hij springt als het ware met zijn ogen dicht het diepe in en dan zien we wel hoe het eindigt. In het buitenland vinden ze dat heel raar.”

Mossou stelt dat Klopp 'net doet alsof er iets schandaligs is gebeurd'. De columnist vindt dat wel meevallen en is van mening dat Henderson wel een beetje aangepakt mag worden. “We hebben het hier niet over een 18- of 19-jarige die met de grond gelijk wordt gemaakt, dat is al een heel ander verhaal. Henderson is een gearriveerde speler, komt uit de woestijn. Moet Ajax even bij de hand nemen voor heel, heel, heel veel geld. Dan mag je daar best een scherp vraagje tegenaan gooien. We hoeven niet allemaal beleefd te blijven”, zo klinkt het.

Teleurstellend huwelijk

Ajax haalde Henderson met veel bombarie binnen, maar zijn periode in Amsterdam is tot op heden allesbehalve een succes. Met de Engelsman binnen de lijnen kwam de ploeg van trainer John van ’t Schip pas één keer tot winst (op 3 maart tegen FC Utrecht, 2-0). Henderson verscheen door blessureleed inmiddels al een tijdje niet meer binnen de lijnen. Hij ontbrak in de eerste drie competitieduels na de interlandperiode en het is momenteel nog onduidelijk wanneer hij eventueel zijn rentree zou kunnen maken.

Jürgen Klopp is geen fan van Hans Kraay jr. 👀🫣



"Ken jij iemand die het wel een leuk interview vindt?" — ESPN NL (@ESPNnl) April 10, 2024

