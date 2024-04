Sturing komt na degradatienieuws met kraakheldere boodschap voor Vitesse-selectie

Edward Sturing, de trainer die vrijdag de bevestiging kreeg dat hij met Vitesse gaat degraderen uit de Eredivisie, komt in een eerste reactie met een kraakheldere boodschap voor zijn selectie. Het 60-jarige clubicoon eist ondanks de achttien strafpunten dat zijn spelers 'alles blijven geven' in de vier duels om des keizers baard die de Arnhemmers nog op het hoogste niveau spelen.

Eerder op de vrijdag werd duidelijk dat de licentiecommissie van de KNVB de hekkensluiter van de Eredivisie bestraft met aftrek van achttien punten, vanwege het 'niet kunnen voldoen aan de licentie-eisen'. De schok was desondanks niet zo groot als dat die, pak 'm beet, drie maanden geleden zou zijn geweest. Met zeventien punten uit 30 wedstrijden bungelde de financieel geplaagde club al troosteloos onderaan en was vriend en vijand het erover eens dat degradatie ontlopen een onmogelijke taak zou worden in de resterende wedstrijden.

Komend weekend komt Vitesse, net als de rest van de clubs in de Eredivisie, vanwege de bekerfinale niet in actie in Eredivisieverband. Op zondag 28 april wacht de eerste krachtmeting die nog op het programma staat, tegen Fortuna Sittard in het eigen stadion GelreDome. In de weken daarop speelt Vitesse nog achtereenvolgens tegen FC Utrecht (uit), sc Heerenveen (uit), om af te sluiten met een thuiswedstrijd tegen Ajax, waarin voor de Arnhemmers dus helemaal niets meer op het spel staat.

"Toch zullen we de laatste vier wedstrijden alles moeten blijven geven", laat Sturing weten tegenover De Gelderlander. "Je voetbalt ook voor je toeschouwers. Wie niet meer wil of kan, moet zich maar bij mij melden. Dan speelt die niet meer. Ik weet dat het moeilijk is, maar we moeten verder", vervolgt de oefenmeester. Na de zware nederlaag bij PSV in de vorige speelronde (6-0), had Sturing de hoop op lijfsbehoud feitelijk al opgegeven. Zijn hoop is nu gevestigd op de licentiecommissie, die nog altijd 'meer straffen' zou kunnen opleggen aan de geplaagde club. "Het belangrijkste is dat we de licentie behouden, dat er ook volgend seizoen betaald voetbal is in Arnhem", weet Sturing dan ook.

