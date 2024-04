Mislintat houdt vertrouwen in Ajax-aankopen en deelt sneer uit aan Van ’t Schip

Sven Mislintat heeft er nog steeds alle vertrouwen in dat de spelers die hij afgelopen zomer naar Ajax heeft gehaald de komende jaren zullen bewijzen dat zij wel degelijk goede voetballers zijn. De Duitser gaf afgelopen zomer in de functie van technisch directeur meer dan honderd miljoen euro uit aan de komst van nieuwe spelers, maar weinig tot geen nieuwkomers zijn tot op heden een versterking gebleken. Mislintat blijft er desondanks heilig in geloven en deelt zelfs een sneer uit aan John van ’t Schip.

Ajax was er alles aan gelegen om zich dit seizoen te revancheren voor de zeer teleurstellende prestaties in de voorbije jaargang. De Amsterdammers werden daarin zowel in de Champions League als Europa League kansloos uit het toernooi geknikkerd, gingen in de bekerfinale onderuit tegen PSV en verloren uiteindelijk ook de strijd om de tweede plaats van de Eindhovenaren. Ze grepen voor het eerst sinds 2018 naast deelname aan de Champions League en moesten daardoor in eerste instantie een pas op de plaats maken op de transfermarkt.

Artikel gaat verder onder video

Maar toen de club meerdere sterkhouders had verkocht en Mislintat eindelijk de Ajax-portemonnee kon trekken, was de Duitser niet meer te houden. De club telde minstens 20,5 miljoen euro neer voor Josip Sutalo, betaalde zestien miljoen euro voor Georges Mikautadze, veertien miljoen euro voor Carlos Forbs en Gastón Ávila en Chuba Akpom kwamen voor respectievelijk 12,5 en 12,3 miljoen euro naar Amsterdam. Zij waren zeker niet de enige aankopen van Mislintat, want ook Borna Sosa, Benjamin Tahirović, Sivert Mannsverk, Diant Ramaj, Anton Gaaei en Jakov Medic arriveerden in de Johan Cruijff ArenA. Als je nu, richting het einde van het seizoen, aan een willekeurige Ajax-fan vraagt wie van deze spelers deze zomer níet hoeft te vertrekken, krijg je als antwoord mogelijk alleen Ramaj, misschien Tahirović en Mannsverk ook nog.

Lees ook: De Telegraaf 'confronteert' Mislintat bij zijn huis (!): 'Jouw krant heeft een dief in de nacht van mij gemaakt'

Mislintat gelooft er desondanks nog altijd heilig in dat hij potentieel goede voetballers naar Ajax heeft gehaald. “We gaan het over een paar jaar zien hoe goed de spelers zijn. Niet nu al”, zegt hij in een gesprek met De Telegraaf-verslaggever Jeroen Holtrop, die de Duitser opzocht bij zijn woning in Dortmund. “Ik denk dat drie of vier spelers het al hebben laten zien”, aldus Mislintat. In navolging van de eerder dit seizoen opgestapte Maurice Steijn lijkt echter ook diens opvolger Van ’t Schip géén fan van de Mislintat-aankopen. In De Klassieker tegen Feyenoord (6-0) van afgelopen zondag zaten Akpom, Forbs, Medic én Sutalo op de bank. Dat is Mislintat niet onopgemerkt voorbijgegaan. “Hij speelt niet eens met de spelers die wij hebben gekocht”, zo klinkt het.

Mislintat wil er verder niet heel veel over kwijt, want ‘het is mijn werk niet meer sinds september’, maar wijst nog wel even naar zijn werkzaamheden bij zijn vorige clubs. “Jouw krant heeft een dief in de nacht van mij gemaakt. Kijk naar mijn trackrecord. Kijk naar VFB Stuttgart na vier jaar. Die klommen van de tweede divisie naar de Champions League. En wat jouw collega vanaf dag één heeft gedaan, is mij de hele tijd irriteren. Mij overal de schuld van geven. Het is al uitgelegd. Dus nu kun je zeggen of je sportief gezien het goed of slecht gedaan hebt. Jij denkt echt dat de spelers het probleem zijn. En dat zegt alles. Dat zegt alles. Jij denkt echt dat dit het probleem is van deze club.”

