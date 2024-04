De Telegraaf 'confronteert' Mislintat bij zijn woning: 'Jouw krant heeft een dief in de nacht van mij gemaakt'

Sven Mislintat is niet blij met de manier waarop De Telegraaf hem heeft benaderd. De Duitser begon in mei vorig jaar aan zijn klus als technisch directeur van Ajax, maar werd na de dramatisch verlopen Klassieker tegen Feyenoord op 24 september al op straat gezet. Mislintat vertrok, maar rustig rond zijn persoon is het nog niet geweest. De Telegraaf-verslaggever Jeroen Holtrop zocht hem deze week op bij zijn huis in Duitsland om ‘antwoorden’ te verkrijgen.

Toen Mislintat in mei vorig jaar zijn intrede maakte in de Johan Cruijff ArenA, wist hij dat hij voor een gigantische klus kwam te staan. Ajax was bezoek aan het slechtste seizoen in jaren en er moest niet alleen een flinke bezem door de selectie, maar ook een nieuwe hoofdtrainer komen. Mislintat stelde Maurice Steijn aan als nieuwe eindverantwoordelijke en gaf meer dan honderd miljoen euro uit aan de komst van nieuwe spelers. Het huwelijk tussen Ajax en Mislintat werd een teleurstelling. De gevallen grootmacht begon dramatisch aan het nieuwe seizoen en veel van ‘zijn’ spelers waren het mikpunt van kritiek.

Artikel gaat verder onder video

Toen medio september een onderzoek van de NOS naar buitenkwam waarin stond dat Mislintat zich mogelijk schuldig had gemaakt aan belangenverstrengeling, was zijn positie eigenlijk al onhoudbaar geworden. De uitkomsten van het KPMG-onderzoek naar de handelingen van Mislintat op de transfermarkt kwamen eerder deze week naar buiten en daaruit blijkt dat er geen sprake is geweest van belangenverstrengeling. Het onderzoek roept wel de nodige vragen op en De Telegraaf hoopte die te verkrijgen door verslaggever Holtrop naar Dortmund te sturen. “Dit privé. Het is heel irritant wat jullie doen”, reageerde Mislintat toen hij, waarschijnlijk in de straat van zijn woning, werd benaderd door Holtrop.

Volgens Holtrop willen de Ajax-fans antwoorden van Mislintat. “Ik hoef geen antwoorden te geven. Jij bedenkt de vragen toch? KPMG gaf antwoorden. Ik ben niet geïnteresseerd in een interview. Waarom zou ik?”, zo klinkt het namens de Duitser. Volgens Mislintat zelf is er ‘niks mis’ met zijn reputatie, ondanks zijn ontslag bij Ajax in september. “De enige die mijn reputatie kapot heeft gemaakt, is één van jouw collega’s.” Mislintat heeft naar eigen zeggen naar de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax van afgelopen zondag gekeken. De Amsterdammers kregen een historisch pak rammel (6-0). “Waarom moet ik hierop antwoorden geven? Hij (John van ’t Schip, red.) speelt niet eens met de spelers die wij hebben gekocht. Het is niet meer mijn werk sinds september geloof ik.”

Holtrop is niet tevreden met de antwoorden die hij krijgt en stelt dat Mislintat als ‘een dief in de nacht’ is vertrokken bij Ajax. “Jouw krant heeft een dief in de nacht van mij gemaakt”, aldus de voormalig directeur voetbalzaken van Ajax. Mislintat staat inmiddels voor een terugkeer bij Borussia Dortmund. Hij was in het verleden al werkzaam bij de Duitse grootmacht en keert daar vanaf komend seizoen zeer waarschijnlijk terug in de rol van sportief óf technisch directeur.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Groot nieuws aanstaande bij Ajax: 'Drie koppen gaan op zeer korte termijn rollen'

Er gaan op korte termijn nog meer koppen rollen bij Ajax, zo voorspelt Mike Verweij.