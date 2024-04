Sven Mislintat krijgt één gigantisch compliment bij ESPN over werk bij Ajax

Sven Mislintat werd in september vorig jaar vanwege een gebrek aan draagvlak ontslagen bij Ajax. Toch heeft de inmiddels vertrokken technisch directeur volgens journalist Mikos Gouka één ding wel goed gedaan in de paar maanden dat hij aan het roer stond in de Johan Cruijff ArenA.

Gouka is maandagavond te gast in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN. De journalist van het Algemeen Dagblad is van mening dat het aankoopbeleid van Mislintat te wensen overliet, maar vindt tegelijkertijd dat de Duitse beleidsbepaler afgelopen zomer wel goed heeft verkocht. “Hij heeft goed verkocht. Financieel zag dat er goed uit, toch?”, werpt Gouka op. “Volgens mij heeft hij heel veel geld opgehaald voor Ajax.”

De journalist doelt op de uitgaande transfers afgelopen zomer van Mohammed Kudus (voor 43 miljoen euro naar West Ham United), Jurriën Timber (voor 40 miljoen euro naar Arsenal), Edson Álvarez (voor 38 miljoen euro naar West Ham United), Calvin Bassey (voor 22,5 miljoen euro naar Fulham) en Mohamed Daramy (voor 12 miljoen euro naar Stade Reims).

“Hij heeft zelfs Bassey zonder verlies verkocht. Dat is op zich al een prestatie”, vindt Gouka. Collega-analist Kenneth Perez is het met hem eens dat het verkopen van de Nigeriaanse verdediger aan Fulham voor 22,5 miljoen euro een uitstekende zet is geweest van Mislintat. Gouka: “Hij heeft gewerkt zoals ze in Duitsland volgens mij gewend zijn: daar werkt de technisch directeur los van de trainer.”

