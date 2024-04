Thomas Beelen schrok toen hij bij Feyenoord kwam: 'Alsof ik terug naar de schoolbanken moest'

Hij moest zijn basisplaats even afdwingen, maar inmiddels is niet meer weg te denken uit de vaste elf bij Feyenoord. Voor afgelopen zomer speelde hij bij PEC Zwolle, waar hij met zijn team promoveerde vanuit de Keuken Kampioen Divisie. Komende zondag speelt Beelen met Feyenoord de bekerfinale tegen NEC in De Kuip. De centrale verdediger vertelt over de ‘cultuurshock’ die hij kreeg bij Feyenoord ten opzichte van zijn ervaringen in Zwolle.

“Alles bij elkaar voelde het wel of ik terug de schoolbanken in moest bij Feyenoord. Veel videobeelden gezien, natuurlijk, maar ik moet van de trainer ook zelf nadenken over de manier hoe we voetballen en wat mijn rol daarbinnen is. ‘Heb je Manchester City gekeken’, vraagt-ie geregeld. Als ik dan ‘ja’ zeg, wil hij weten wat ik dan heb gezien. Heb ik op Rúben Dias gelet? Of John Stones. Ook Arsenal krijgen we vaak te zien, omdat dit twee teams zijn die qua voetbal doen wat wij willen doen”, onthult de 22-jarige verdediger bij Voetbal International.

In Zwolle leerde Beelen iets heel anders dan in Rotterdam, zo vertelt hij. “Ik heb bij Feyenoord echt wel die eerste maanden van het seizoen nodig gehad om te wennen. Ik kwam van PEC Zwolle, waar we onder Dick Schreuder ultra aanvallend speelden met drie centrale verdedigers. Ik was de middelste. Wat ik deed, was de linker of de rechter centrale verdediger naast me inspelen, óf ik dribbelde in. Dat laatste deed ik nog het meeste. Ik móést van Dick dat middenveld in. ‘Lafaard’, riep-ie, als ik ’t niet deed”, vervolgt de Feyenoorder met nummer drie op de rug.

Beelen doet uit de doeken dat hij heel snel afvalt, en relatief moeilijk aankomt. “Ik heb ’t geweten. Bij de club noemen ze dat een bulkperiode. Ik kreeg schema’s mee met hoeveel ik van wat moest eten en at me ook suf, soms zó veel, dat ik ’s avonds nog tegen heug en meug nog wat zat weg te werken. Dik twee jaar geleden woog ik 69 kilo, nu zit ik al wel rond de tachtig. Maar ja, als ik dan kijk hoe stevig die verdedigers in de Premier League op hun benen staan, móét er bij mij nog wel wat massa bij”, besluit de rechtspoot.

