Van Polen: 'Hij is achterlijk snel, op Ajax na zaten alle clubs achter hem aan'

Het verbaast niet dat bezig is aan zijn doorbraak bij Feyenoord. De 22-jarige centrale verdediger maakte afgelopen donderdag als vervanger van Gernot Trauner veel indruk tegen AS Roma (1-1).

Volgens Van Polen is zijn oud-ploeggenoot van PEC Zwolle een speler met enorme potentie. "Hij is nog maar anderhalf jaar centrale verdediger. Daarvoor was hij altijd een middenvelder. De ontwikkeling die hij doormaakt, is indrukwekkend", aldus de aanvoerder van de Zwollenaren aan tafel bij Goedemorgen Eredivisie.

"Ik was wel benieuwd hoe hij zich zou ontwikkelen in een 4-3-3-systeem, want bij ons speelde hij achterin één op één", gaat Van Polen verder. "Dat kon hij fantastisch, want hij is sterk en zowel op de eerste meters als op de lange afstand achterlijk snel. Dat ziet er misschien niet altijd zo uit, maar hij is heel rap. Hoe hij het heeft gedaan, met name in de samenwerking met Hancko, vind ik indrukwekkend."

Beelen maakte afgelopen zomer de overstap van PEC Zwolle naar Feyenoord. "Misschien stond hij niet bij het grote publiek bekend als groot talent, maar op Ajax na zaten alle clubs achter hem aan", stelt Van Polen, die weet dat enkele jaren geleden de wereld nog niet aan de voeten van de verdediger lag. "Voordat Dick Schreuder kwam, heeft hij serieus overwogen om te stoppen als profvoetballer. Hij zat op een gegeven moment op de bank bij de beloftenploeg. Dat zegt denk ik wel genoeg. Hij heeft zijn carrière eigenlijk te danken aan Dick."

Van Polen verwacht nog het nodige van Beelen. "Ik sprak Kostas Lamprou (reservekeeper van Feyenoord, red.) een tijdje geleden. Hij zei: ze zijn echt een monster van hem aan het maken bij Feyenoord. Hij schijnt groter te zijn geworden. Dan word je verdedigend alleen maar sterker. Met Hancko en Trauner heeft hij ideale leermeesters. Of hij de nieuwe Wieffer is? Ik denk dat hij echt nog stappen gaat zetten."