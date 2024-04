Ten Hag stellig over zijn toekomst: ‘Ik twijfel er niet aan’

Erik ten Hag weet zeker dat hij ook volgend seizoen trainer is bij Manchester United. De Nederlander staat onder hoge druk in Engeland wegens tegenvallende resultaten, maar verwacht dus aan te mogen blijven.

In aanloop naar het topduel met koploper Liverpool heeft Ten Hag zich in gesprek met Sky Sports uitgesproken over zijn toekomst. “Ik twijfel er niet aan dat ik hier volgend seizoen nog trainer ben”, zegt de oefenmeester stellig. “Ik focus me nu op mijn werk, op dit proces en dit project.”

Ten Hag geeft aan te genieten van het trainerschap in Manchester. “Ik vind het geweldig om hier te zijn. Ik geniet van het werk en het is een mooie uitdaging. De resultaten zijn niet altijd zoals we die graag zien, maar ik weet dat we op de goede weg zijn en uit zullen komen waar we willen staan.”

Of de clubleiding van Manchester United dezelfde mening deelt over de toekomst van Ten Hag, valt nog te bezien. De formatie van de Nederlander gaf afgelopen week tot tweemaal toe diep in de blessuretijd een overwinning uit handen, waarbij het duel op bezoek bij Chelsea zelfs nog werd verloren. La Gazzetta dello Sport meldt dat de clubleiding van the Red Devils inmiddels al navraag heeft gedaan bij Bologna over de beschikbaarheid van Thiago Motta.

