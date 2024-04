Terreurdreiging rond CL-kwartfinales: enorme politiemacht op de been in Madrid

In Madrid wordt dinsdagavond een enorme politiemacht opgetrommeld vanwege de dreiging van een terroristische aanslag door aanhangers van Islamitische Staat (IS), rond de kwartfinale van de Champions League tussen Real Madrid en Manchester City. De UEFA laat ondertussen in een eerste reactie weten dat de duels van dinsdagavond vooralsnog 'gewoon' door zullen gaan.

Op internet zou een aan IS verbonden kanaal een oproep hebben gedaan aan om rond de kwartfinalewedstrijden aanslagen te plegen, zo meldde de Britse BBC. Bij een foto van de stadions waarin deze week werd gespeeld zou de tekst 'Kill them all' zijn geschreven. Behalve de wedstrijd in Madrid staan dinsdag in Londen ook Arsenal en Bayern München tegenover elkaar in het milardenbal. Een dag later neemt Paris Saint-Germain het in Parijs op tegen FC Barcelona en speelt Atlético Madrid, ook in de Spaanse hoofdstad, tegen PSV-bedwinger Borussia Dortmund.

De Spaanse minister van Sport, Pilar Alegría, geeft aan 'meer dan 2000 agenten van de nationale politie en de Guardia Civil' in te zetten voor 'een surveillanceoperatie' om de veiligheid in de stadions te garanderen. Ook Gérald Darmanin, de minister van Binnenlandse Zaken van Frankrijk, kondigt 'aanzienlijk verstevigde' veiligheidsmaatregelen aan, terwijl ook in Londen de politie in opperste staat van paraatheid is gebracht.

Tien dagen geleden plaatste IS een foto van de Allianz Arena, het stadion van Bayern München. Uit angst voor een mogelijke aanslag werd daarop ook de politie-inzet flink opgeschroefd, maar incidenten bleven destijds gelukkig uit. De aanslag op een theaterzaal in Moskou van 22 maart, waarbij volgens de laatste cijfers 144 doden te betreuren vielen, werd eveneens door de terroristische organisatie opgeëist.