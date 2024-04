'PSV onderhandelt over bankzitter die 395 dagen geleden voor het laatst het shirt droeg'

staat mogelijk voor een tijdelijk vertrek bij PSV. De 23-jarige middenvelder heeft in Eindhoven weinig zicht op speeltijd en mag volgens het Mexicaanse Horizontes 365 volgend seizoen verhuurd worden. Daar zou C.D. Guadalajara van willen profiteren.

Ledezma werd vorig jaar van maart tot december 2023 verhuurd aan het Amerikaanse New York City FC en is inmiddels weer terug in Eindhoven. Sinds zijn terugkeer speelde hij nog geen enkele wedstrijd voor PSV. Ledezma had een trainingsachterstand, maar keerde op 13 maart wel terug in de wedstrijdselectie voor de uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund in de Champions League. Ook in drie van de vier daaropvolgende wedstrijden zat hij op de bank bij PSV.

PSV ziet naar verluidt wel toekomst in Ledezma en staat open voor een nieuwe verhuurperiode. Guadalajara zou hem onderdak willen bieden en de eerste gesprekken hebben naar verluidt al plaatsgevonden. Ledezma is geboren in de Verenigde Staten, maar heeft Mexicaanse roots. De middenvelder speelde op 1 oktober zijn laatste wedstrijd voor New York City FC. Zijn contract bij PSV loopt door tot medio 2025.

Ledezma kwam in december 2019 terecht bij PSV, maar speelde mede door blessures nog maar 23 officiële wedstrijden voor de club. Zijn laatste optreden voor PSV was op 12 maart 2023, 395 dagen geleden, als invaller in de gewonnen competitiewedstrijd tegen SC Cambuur (5-2).

