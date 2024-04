Driessen denkt te weten wat er in de rust van Ajax - FC Twente is gebeurd

Ajax dreigde in de thuiswedstrijd tegen FC Twente opnieuw een nederlaag te moeten incasseren, maar na een 0-1 achterstand bij rust kwam het in de tweede helft een stuk beter voor de dag en sleepte het uiteindelijk zelfs drie punten in de wacht (2-1). Valentijn Driessen denkt dat John van ’t Schip in de rust een donderpreek heeft gehouden in de kleedkamer om zijn spelers erop te wijzen dat je een week na de 6-0 nederlaag bij Feyenoord niet zó slecht voor de dag kunt komen.

Want de Amsterdammers hadden zeven dagen na de historische afgang in De Kuip natuurlijk het een en ander recht te zetten. Na 45 minuten dreigde echter een nieuwe teleurstelling. Ajax gaf weliswaar weinig weg, maar speelde aan de bal weinig tot niets klaar en de beleving was ver te zoeken. FC Twente dankte een knappe kopbal van Ricky van Wolfswinkel voor een 0-1 voorsprong bij rust en als dit Ajax na 45 minuten op een achterstand staat, dan loopt het voor de Amsterdammers vaak niet goed af. Maar het publiek in de Johan Cruijff ArenA kreeg in de tweede 45 minuten een totaal ander Ajax te zien en had na negentig minuten eindelijk weer wat te vieren.

“Tot op zekere hoogte wel”, reageert Driessen op de site van De Telegraaf op de vraag of Ajax goed is weggekomen. “Zeker als je de eerste helft ziet, daarin hadden ze heel weinig in te brengen. Maar in de tweede helft zag je een totaal ander Ajax, ging het een stuk beter en uiteindelijk vond ik de overwinning best verdiend. Ze gingen iets anders spelen en Van ’t Schip heeft volgens mij een donderpreek gehouden in de rust om bij de jongens wel aan te geven dat je na een 6-0 verlies bij Feyenoord niet zo voor de dag kunt komen als in de eerste helft.” Volgens Driessen toonde Ajax zich in de tweede helft een ‘stuk agressiever’. “Ze zaten er veel meer op en dan zie je ook dat sommige jongens best wel aardig kunnen voetballen, zoals bijvoorbeeld Kenneth Taylor.”

De middenvelder speelde een sterke wedstrijd en verzorgde de assist voor de gelijkmaker van Brian Brobbey, die zijn rentree maakte na een aantal weken geblesseerd te hebben toegekeken. “Dan maken ze toch het verschil, ook via Brobbey. Dat is echt een onmisbare schakel. Die kopt hem knap binnen uit een vrije trap van Taylor”, zag Ajax. “Uiteindelijk helpt de VAR een handje, maar het was wel gewoon een penalty natuurlijk.” Hoewel Ajax niet heel veel kansen creëerde, zag het er in de tweede helft aan de bal wel een stuk beter uit dan in de voorgaande wedstrijden. Verdedigend blijft het echter heel fragiel, zag Driessen. “Erger is de eerste helft, dat je ziet hoe kwetsbaar ze verdedigend nog steeds zijn. En ook in de slotfase van de wedstrijd, toen Twente wat meer druk ging zetten. Dan weten ze het eigenlijk niet en is het vrouwen en kinderen eerst.”

