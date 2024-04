Driessen haalt hard uit naar Kroes: 'Dat vind ik een zwaktebod, gelul'

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor de manier waarop Alex Kroes heeft gereageerd op het persbericht van Ajax dinsdagmorgen. De Utrechter begon nog geen drie weken geleden officieel aan zijn functie als algemeen directeur in de Johan Cruijff ArenA, maar kreeg vlak voor het weekeinde te horen dat de Raad van Commissarissen geen vertrouwen meer in hem heeft omdat hij zou hebben gehandeld met voorwetenschap. Kroes liet via een statement op LinkedIn weten dat hij die beslissing gaat aanvechten, maar volgens Driessen had hij veel meer openheid van zaken moeten geven.

Ajax hoopte met de aanstelling van Kroes vooruit te kunnen en de club uit zowel het bestuurlijke als sportieve diepe dal te kunnen halen, maar niets is minder waar. Nog geen drie weken na de officiële eerste werkdag van Kroes in de Johan Cruijff ArenA dreigt de samenwerking tussen Ajax en de algemeen directeur al te eindigen. Kroes kocht kort voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming aandelen van de club in en maakte zich op die manier volgens Ajax schuldig aan handel met voorwetenschap. De Amsterdammers hebben de intentie om de samenwerking met Kroes te beëindigen, maar de directeur zelf is niet van plan zich daarbij zomaar neer te leggen.

Dat maakte hij duidelijk middels een uitgebreid statement op zijn persoonlijke LinkedIn. Driessen is echter niet onder de indruk van de manier waarop Kroes heeft gecommuniceerd. “Wat ook al veelzeggend is hè”, zegt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf over het bericht van Kroes op LinkedIn. “Als je echt helemaal open kaart wil spelen, dan beleg je gewoon een persconferentie. Zoals Ajax dadelijk ook opening van zaken geeft richting de media, maar dat doe je dan niet via LinkedIn. Dan nodig je iedereen uit met alle afschriften en data. Dan geef je gewoon een chronologisch verhaal. Wie waar heeft gereageerd en wat er allemaal op papier staat. En dat doe je dan niet via LinkedIn. Dat vind ik een zwaktebod”, zo klinkt het.

Mike Verweij sprak dinsdagmorgen kort na de publicatie van het persbericht van Ajax met Kroes. Volgens de clubwatcher zei de algemeen directeur dat hij ‘misschien wel een té open boek is geweest’. “Hij zei: Ajax wist alles. Wat niet zijn woorden waren, maar wat je mensen ook wel hoort zeggen is dat dit één groot politiek spel is en dat hij daar misschien wel het slachtoffer van is.” Driessen vindt Kroes helemaal geen ‘open boek’. “Want anders had hij het gewoon óók naar de media… De media zijn ook met vragen gekomen over die aandelenportefeuille. Hij had ook nog aandelen in andere bedrijven. Wat ga je daarmee doen en dergelijke? Die vragen kwamen, maar er werd eigenlijk geen antwoord op gegeven en Ajax heeft de vlucht naar voren genomen om hem direct op non-actief te zetten.”

Driessen kan zich wel vinden in het besluit van Ajax. De verslaggever vindt het bovendien ‘gelul’ dat Kroes in zijn statement zegt dat hij met het kopen van de aandelen wilde laten zien dat hij ‘vertrouwen’ wilde uitstralen. “Dat spreek je dan af met de toenmalige raad van commissarissen en dan zeg je gewoon: dit zijn de targets. Als ik dat haal, dan krijg ik een aandelenkapitaal van zoveel. Dat is heel normaal in het zakengebeuren. En niet even onderhands 17.500 aandelen kopen en dan denken: hey, die pak ik even mee.”

