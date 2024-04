Driessen trekt keiharde conclusie na Feyenoord - NEC en roept KNVB op tot actie

Valentijn Driessen is van mening dat de KNVB de bekerfinale met ingang van volgend seizoen in een ander stadion moet organiseren. Jarenlang vormt De Kuip al het strijdtoneel voor de eindstrijd in het bekertoernooi, maar de verslaggever van De Telegraaf trekt na de onrustig verlopen ontmoeting tussen Feyenoord en NEC een keiharde conclusie: zo’n belangrijke wedstrijd organiseren in De Kuip is niet meer geoorloofd.

“Na 35 jaar is het tijd om De Kuip in de ban te doen als locatie voor de nationale bekerfinale. Daarmee wordt een traditie om zeep geholpen, maar de KNVB kan als organisator niet langer vertrouwen op de stadiondirectie van de mooiste voetbaltempel van Nederland”, zo schrijft Driessen in zijn column. Aanleiding vormt de onrust op de tribunes tijdens de bekerfinale tussen Feyenoord en NEC van afgelopen zondag. Zowel in de eerste als in de tweede helft moest de wedstrijd tijdelijk stilgelegd worden wegens vuurwerk op de tribunes. In de tweede helft brak er in de gracht voor het vak met Feyenoord-supporters zelfs brand uit.

“Voor de zoveelste keer werd het bewijs geleverd dat De Kuip zo lek is als een mandje en het fouilleren van bezoekers een wassen neus”, zo stelt Driessen. Volgens de verslaggever blijft het stadion van Feyenoord daarmee een ‘gemakkelijke prooi voor kwaadwilenden’. Hij zag dat scheidsrechter Serdar Gözübüyük pas na tussenkomst van de brandweer toestemming kreeg om de wedstrijd in de tweede helft te hervatten. “Het is tijd voor een duidelijk signaal uit Zeist richting de Stadion Feyenoord-directie. Al veel langer is er weerzin bij de KNVB om interlands van het Nederlands elftal te organiseren in De Kuip. Het stadion is gedateerd en heeft de tand des tijds niet doorstaan en voldoet en niet aan de eisen die je gemakshalve aan een voetbalstadion anno 2024 mag stellen. Niet alleen voor hoogwaardigheidsbekleders, sponsors of genodigden, maar tevens voor de gewone voetbalfan.”

Driessen verwacht op korte termijn geen verbetering. “Nieuwbouw zit er de komende vijftien jaar in Rotterdam-Zuid niet in en zelfs grondige renovatie van De Kuip laat op zich wachten. Het hindert Feyenoord danig om de benodigde commerciële en financiële stappen te zetten om Ajax en PSV bij te benen en structureel een ploeg neer te zetten die Europees potten kan breken”, zo klinkt het. Een ‘lichtpuntje’ volgens Driessen is ‘wellicht’ de miljoenencompensatie die Stadion Feyenoord van de gemeente Rotterdam krijgt. Die komt er omdat De Kuip vanaf 2026 geen topconcerten meer zal organiseren. “Directeur Lillian De Leeuw vestigt haar hoop op de miljoenensubsidie en zegt de ambities van Feyenoord te willen faciliteren en grote nationale en internationale voetbalevenementen te organiseren. Dat is nogal naïef als je ziet wat iedere keer allemaal fout gaat in De Kuip”, is Driessen echter kritisch.

Aboutaleb en Paauw

Driessen ziet in de personen van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en Frank Paauw, die in beeld is om de nieuwe bondsvoorzitter van de KNVB te worden, bovendien ‘nog twee verraderlijke gevaren’ voor De Kuip. “Eerstgenoemde verdwijnt in het najaar van het toneel in Rotterdam, maar gaf voor Feyenoord - Ajax begin deze maand nog een stevig schot voor de boeg. Misdragingen van hooligans in De Kuip zou Aboutaleb niet langer tolereren en hij dreigde met wedstrijden zonder publiek. Van zijn opvolger mag eenzelfde harde opstelling worden verwacht.” Volgens Driessen heeft Paauw gedachten van ‘dezelfde strekking’. “Logisch zou zijn als hij in dat geval als KNVB-bondsvoorzitter en gastheer van de nationale bekerfinale De Kuip in de ban doet na de ellendige gebeurtenissen bij Feyenoord - NEC. Is het niet voor eeuwig, dan minimaal voor een proefperiode van een paar jaar.”

