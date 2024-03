Slot kan in bekerfinale bij Feyenoord mogelijk weer een beroep doen op aankoop van zes miljoen

Feyenoord-aanvaller verwacht op tijd hersteld te zijn voor de bekerfinale tegen NEC op zondag 21 april. De Rotterdamse zomeraanwinst raakte eind vorige maand geblesseerd in de halve finale tegen KNVB Beker en men vreesde voor een langdurige absentie, maar hij maakte woensdag al zijn rentree op het trainingsveld en heeft dus goede hoop dat hij snel weer in actie kan komen.

Feyenoord telde afgelopen zomer zes miljoen euro neer voor de komst van Stengs, die niet veel tijd nodig had om te bewijzen dat hij een serieuze versterking was voor de formatie van coach Arne Slot. Stengs was al snel belangrijk met doelpunten en assists en speelde zich daarmee ook in de kijker van het Nederlands elftal. Met een hattrick in de uitwedstrijd tegen Gibraltar beleefde de linkspoot in november een uitstekende rentree in Oranje, maar een vervolg kreeg die (nog) niet. Een knieblessure opgelopen in de halve finale van de KNVB Beker tegen FC Groningen houdt hem inmiddels al een maand aan de kant.

Artikel gaat verder onder video

Maar zijn rentree is aanstaande. Feyenoord deelde woensdag al foto’s van Stengs op het trainingsveld en voor de camera van ESPN bevestigt hij dat hij op de weg terug is. “Gaat goed, gaat goed”, klinkt het namens de oud-speler van AZ, OGC Nice en Antwerp FC. Hij krijgt vervolgens de vraag wanneer hij weer binnen de lijnen te bewonderen is. “Dat durf ik nog niet te zeggen. Ik ben wel aan het trainen nu, dat hebben jullie denk ik ook wel kunnen zien. Maar wanneer ik weer een wedstrijd kan spelen, dat weet ik nog niet precies.” Op de vraag of hij de bekerfinale redt, zegt Stengs veelbelovend: “Dat denk ik wel.”

Stengs kwam dit seizoen tot op heden 34 keer in actie voor Feyenoord, goed voor zeven doelpunten en veertien assists. De Rotterdammers hervatten de competitie aankomende zondag met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.

Calvin Stengs traint weer mee bij Feyenoord en denkt de bekerfinale te halen 🏆🔙 — ESPN NL (@ESPNnl) March 28, 2024

