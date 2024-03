Arne Slot krijgt fantastisch nieuws en ziet liefst drie spelers terugkeren op trainingsveld Feyenoord

heeft woensdagochtend zijn opwachting gemaakt op het trainingsveld van Feyenoord. De vleugelaanvaller kampte afgelopen weken met een knieblessure, maar lijkt de volgende stap te hebben gezet in zijn revalidatie. Ook zag Arne Slot twee andere Feyenoorders terugkeren op het trainingsveld.

Stengs begon de woensdag met een individuele training, maar sloot later toch aan bij het partijspel van Feyenoord, zo meldde Feyenoordtraining.nl woensdagmiddag al op X. Een paar uur later deelt het clubkanaal van de regerend landskampioen trainingsfoto's van onder andere de zomeraanwinst. De verwachting is dat Stengs op korte termijn weer terugkeert in de wedstrijdselectie van de huidige nummer twee van de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

Voor de fans van Feyenoord is de terugkeer van Stengs een grote opluchting. De linkspoot werd in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen FC Groningen (2-1 winst) geblesseerd geschopt door Marvin Peersman. De schrik was na afloop groot. Zelfs Slot vreesde voor een kruisbandblessure, maar de schade valt enigszins mee.

Niet alleen Stengs keerde woensdag terug op Trainingscomplex 1908, maar ook Alireza Jahanbakhsh en Antoni Milambo werden gespot op het veld. De Feyenoord-spelers trainden samen en hadden veel lol, zo constateerde Feyenoordtraining.nl. Jahanbakhsh miste de afgelopen wedstrijden wegens een heupblessure, terwijl Milambo ontbrak sinds 10 maart.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Foto van jonge, bebloede supporter bij Heerenveen - Feyenoord: 'Ik neem mijn kinderen niet meer mee'

Op sociale media gaat een foto rond van een jonge supporter van sc Heerenveen, die hevig bloedde rond de wedstrijd tegen Feyenoord.